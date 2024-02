Auf Amors Pfeil zum Aufwärtstrend? Dynamo schiebt Testspiel ein!

Dresden - Sportliches Rendezvous zum Valentinstag! Zwischen die kommenden beiden Drittliga-Partien schiebt Dynamo Dresden noch ein Testspiel ein. Am 14. Februar misst sich die Mannschaft von Coach Markus Anfang (49) um 15.30 Uhr mit dem tschechischen Zweitligisten FK Viktoria Žižkov.

Schon im bislang letzten Testspiel ging es gegen einen tschechischen Gegner. Am 14. Januar war FK Pardubice zu Gast in Dresden, einen Monat später kommt nun Viktoria Žižkov. © Lutz Hentschel

Das gab die SGD am Dienstag auf ihrer Website bekannt. Gespielt wird am Tag der Liebe im Trainingszentrum der Walter-Fritzsch-Akademie auf Platz 1.

Als romantisches Geschenk an die Fans findet die Partie öffentlich statt, der Einlass beginnt ab 15 Uhr.

Der Prager Stadtteilklub steht in der zweitklassigen Fortuna Narodni Liga derzeit nur auf dem 15. Tabellenplatz und kämpft somit gegen den Abstieg. Allerdings haben die Rot-Weißen immer noch Winterpause und starten erst am 2. März wieder in den Pflichtspielbetrieb.

Derweil sieht es rund 150 Kilometer weiter nördlich auch längst nicht mehr so rosig wie noch im vergangenen Jahr aus. In den vier bisherigen Spielen in 2024 setzte es drei Niederlagen und nur einen Erfolg.