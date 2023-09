Joker "Pana" liefert Dosenöffner: Dynamo siegt und bleibt Tabellenführer!

Dresden - Die Chancenverwertung und Dynamo Dresden , das passt weiter nicht zusammen! Doch wie schon in den meisten Spielen zuvor war das an diesem Samstag egal. Denn gegen den FC Ingolstadt reichte es dennoch zu einem 2:0 (0:0)-Erfolg. Die SGD bleibt durch den vierten Saisonsieg auch Tabellenführer.

Sonst war da eben viel Leerlauf, den die Gäste aus Bayern auch so wollten. Ein Punkt würde ihnen reichen, hatte FCI-Coach Michael Köllner vor diesem fünften Spieltag gesagt.

Den in der 4. Minute hätte er völlig frei vor Ingolstadts Kasten machen müssen. Leon Guwara verstolperte zuvor den Ball und legte für Dynamos Außenstürmer auf.

Dynamo ist anders? Nicht immer! Und wenn es in den restlichen vier Stadien der 3. Liga , in denen gleichzeitig gespielt wurde, zur Halbzeitpause noch dreimal torlos zuging und ohnehin nur ein einziges Tor gefallen war, dann bildete das Team von Markus Anfang dieses Mal keine Ausnahme.

Der Schuss ins Glück! Panagiotis Vlachodimos (2.v.l.) setzt den Ball zum Treffer des Tages in die Maschen. © Lutz Hentschel

Lukas Fröde hatte da aber scheinbar was dagegen. Für ein Nachtreten an Stefan Kutschke abseits des Spielgeschehens bekam der FCI-Kapitän in der 41. Minute die Rote Karte und überließ sein Team dem Schicksal im mit 28.129 gefüllten Hexenkessel Rudolf-Harbig-Stadion.

Logisch, dass im zweiten Durchgang gegen noch tiefer stehende Gäste jetzt noch mehr von der SGD kommen musste. Es dauerte aber bis zur 62. Minute, ehe der Knoten endlich platzte. Gerade erst eingewechselt und noch keine fünf Ballkontakte fand Panagiotis Vlachodimos die Lücke und netzte zum 1:0 ein.

Nur wenige Sekunden zuvor hämmerte Jakob Lewald den Ball aus 30 Metern an die Latte, Luca Herrmann scheiterte aus 25 am Ingolstädter Keeper.

Das Tor war wichtig und obendrein noch etwas für Fußball-Romantiker! Der Grieche hat es aber scheinbar nicht so mit Märchen, denn nur sechs Minuten später verpasste er aus (zugegeben) spitzem Winkel das komplett leere Tor und traf nur den Pfosten.

Dass sich das nicht noch rächte, lag zum einen am Debütanten Tobias Kraulich, der in der 87. Minute vor der Linie gegen Ryan Malone rettete und an Manuel Schäffler, der drei Minuten später zum 2:0-Endstand traf.