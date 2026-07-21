Selbst Stamm schwärmt: Diese Dynamo-Vorbereitung sorgt für Euphorie

Windischgarsten (Österreich) - Dynamo hat mit dem 5:0 im Test über 2x60 Minuten gegen den Ösi-Bundesligisten Grazer AK ein krachendes Ausrufezeichen gesetzt. Nicht nur die fünf Tore, sondern die Art und Weise beeindruckte gegen ein Team, das schon am Wochenende in die Saison startet. Kein Vergleich zum Vorjahr.

Niklas Hauptmann (30, o.) war für die Grazer nicht zu halten. Er traf zum zwischenzeitlichen 3:0. © IMAGO/GEPA pictures

2025 im Sommer war es holprig, viel neues Personal war noch nicht da, die Stimmung war angespannt - auch in Windischgarsten. Davon kann zwölf Monate später keine Rede sein.

Kapitän Niklas Hauptmann (30), er traf mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zum 3:0, war im Vorjahr dabei. Zurückblicken oder gar vergleichen will er nicht. "Das finde ich schwierig", sagt er.

"Ich glaube, wir können das bewerten, wie es jetzt ist. Das fühlt sich gut an. Wir sind viele neue Jungs, aber auch Jungs, die das schon kennen. Das hilft uns einfach schon mit einer guten Achse", sieht er seine Truppe auf dem richtigen Weg. "Du merkst, dass eine gewisse Stabilität da und nicht alles neu ist. Es fühlt sich sehr, sehr ordentlich an, ja."

Sein Trainer Thomas Stamm (43) blickt aber noch einmal zurück. Er sieht seine Truppe einen Schritt weiter. "Voriges Jahr hatten wir sehr viele aus dem Aufstiegsjahr noch dabei. Da waren wir inhaltlich auch sehr weit, aber haben vielleicht nicht so gewusst, was kommt in der zweiten Liga auf uns zu? Wir haben dann auch nicht so eine stabile Vorrunde gespielt."