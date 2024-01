Dynamo sitzt im Transfer-Karussell: An diesem Zweitliga-Kicker hängt der Arslan-Deal!

Mit jenem Geld könnte wiederum Dynamo dann in die Verhandlungen mit dem 1. FC Magdeburg um "Ahmo" Arslan einsteigen.

Würde auch das klappen, hätte Dresden eine sehr gute Summe herausgeschlagen, denn vor zwei Jahren wurde er für die Hälfte von den kleinen Bayern losgeeist. Dazu kommt, Batista Meier wäre auch von der Gehaltsliste verschwunden, was den Verhandlungsspielraum für die Schwarz-Gelben größer machen würde.

So weit, so gut. Das sind die üblichen Gebaren zwischen Vereinen. Aber jetzt kommt Dynamo ins Spiel: Klappt der Muslija-Verkauf, würde Paderborn gern Batista Meier als Ersatz für den 25-Jährigen holen. Hier wiederum stehen für OBM 600.000 Euro Ablöse im Raum.

Muslija spielt derzeit beim SC Paderborn , will aber noch im Januar zu Bundesligist SC Freiburg wechseln. Er hat noch bis Sommer bei den Ostwestfalen Vertrag.

Derzeit ist noch sehr viel Konjunktiv in diesem Personal-Karussell, aber im Fußball geht es ab und an schnell. Am 1. Februar schließt das Transferfenster.