Abgang Batista Meier, Zugang Arslan? Dynamos Becker schließt nichts aus!

Belek (Türkei) - Als SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) zur Medienzeit im Titanic Deluxe Resort in der Lounge Platz nahm, öffnete Petrus draußen mal wieder kräftig die Schleusen und verhagelte den Dynamos gewaltig die Trainingsplanung für den gestrigen Dienstag .

Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) stand den Medien Rede und Antwort. © Lutz Hentschel

Der 53-Jährige kam aber locker und gut gelaunt. Er beantwortete geduldig die zig angefallenen Fragen, zum Beispiel zu Oliver Batista Meier (22) und Ahmet Arslan (29).

Herr Becker, wie ist der Stand bei Oliver Batista Meier?

Ralf Becker: "Wir haben von Anfang an die Sache offen und transparent kommuniziert. Wir haben die Leihe aus den verschiedensten Gründen beendet, freuen uns, dass Oli wieder da ist. Grundsätzlich ist er ein Spieler, der uns helfen kann, unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Aber natürlich ist das Transferfenster gerade offen, es wird viel spekuliert und ich will auch gar nichts ausschließen. Dass aber irgendetwas klar ist, das ist absolut falsch. Jetzt ist er hier, kann wieder einsteigen und dann schauen wir mal, was passiert."

Aufgrund seiner Leistungen: Gibt es Anfragen für ihn?

Becker: "Jeder Spieler, der solche Leistungen zeigt, ist für den ein oder anderen Verein interessant. Genauso ist es bei Oli. Da wird auch viel spekuliert. Das ist für mich aber kein Thema. Für mich ist ein Thema, dass er hier ist. Und wenn irgendwann mal eine Situation entsteht, in der wir als Verein sagen, da würden wir darüber nachdenken, der Spieler sagt, das würde er gern machen, dann setzen wir uns zusammen."

Ein Abgang ist also nicht ausgeschlossen?

Becker: "Ausgeschlossen ist kein Abgang, nein. Aber: Es wird ja bereits so geschrieben, dass es schon klar ist, dass er geht. Das ist absolut falsch. Was passiert, ist offen. Es gibt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen."