So tickt Dynamo-Neuzugang Konrad Faber

Die Flanke von Konrad Faber (27, v.) drückte Dominik Kother am Freitag in Weida über die Linie. © Picture Point/Gabor Krieg

Da auch er beim SC Freiburg ausgebildet wurde, sind ihm die Ex-SCF-Kicker natürlich nicht fremd.

"Thomas Stamm war Trainer bei der U19, als ich in der U23 gespielt habe. Daher kennen wir uns. Aber ich habe ja auch mit Sascha Risch, Claudio Kammerknecht und Chris Daferner noch dort gekickt. Also alles kein Problem. Daher habe ich Dynamo auch immer verfolgt. Ich wollte immer wissen, was die anderen so machen", lacht er.

Und nicht zuletzt ist da Dominik Kother (25). Die beiden sind die Regensburger Aufstiegshelden aus dem Mai 2024. Das Duo schoss in der Relegation Wiesbaden fast im Alleingang ab. Er ging danach zu St. Gallen.

"Ich wollte mal eine Auslandserfahrung machen und international spielen. Beides hat geklappt. Das war sehr interessant", so Faber. Kother blieb noch ein halbes Jahr beim SSV, eher im Januar ligentechnisch noch mal kurz den Schritt zurück machte, um mit Dresden aufzusteigen.