Startplatz-Duell links hinten: Verlässt Risch den Ring erneut als Sieger?

Dresden - Das Gerüst wird seit Wochen feststehen, nur wenige Positionen für den Start in das Unternehmen 2. Bundesliga sind noch zu vergeben. Offen schien in den vergangenen Tagen noch das Duell um die linke Seite in der Viererkette.

Auch in der vergangenen Saison musste sich der 25-Jährige zunächst hinter Routinier Philip Heise (34) anstellen, wartete aber geduldig auf seine Chance, die er dann auch nutzte. "Ich hatte letztes Jahr auch keinen leichten Start gegen 'Pipo'. Da war meine Herangehensweise auf mich zu gucken, jedes Training einhundert Prozent zu geben und mit Leistung einfach reinzurücken", so Risch.

Hier streiten sich Sascha Risch (25), der in der vergangenen Drittliga-Saison auf 25 Einsätze kam, und Neuzugang Alexander Rossipal (29), der 32-mal für Hansa Rostock in der 3. Liga spielte, um die erste Startelf-Besetzung der Saison.

Im Training hängt sich Sascha Risch (r.) für einen Startelfplatz rein. © Lutz Hentschel

Erfahrung im Bundesliga-Unterhaus hat bisher nur einer der beiden gesammelt. 37 Zweitliga-Partien hat Rossipal bereits in seiner Vita stehen, für Risch ist das noch Neuland. "In den freien Tagen habe ich mir mal ein paar Gedanken darüber gemacht. Das wäre schon unbeschreiblich", sagt der frischgebackene Vater über einen Startelf-Einsatz.

"Man träumt immer, als kleiner Junge irgendwann mal Profi zu werden. Und klar, 3. Liga ist auch professionell, aber 2. Liga ist noch mal etwas ganz anderes. Deswegen hoffe ich, dass es am Sonntag so weit ist, dass ich die ersten Minuten kriege, und da freue mich riesig drauf."

Aufgrund der Erfahrung und der Körperlichkeit hat wohl sein Konkurrent die etwas größeren Chancen, aber der letzte Trainingseindruck wird zählen. Wie der aussieht, ist eine Wundertüte - so wie auch der Start in die 2. Bundesliga.

"Ich bin gespannt, was dieses Jahr auf uns wartet, was auch persönlich auf mich wartet. Ich habe noch nicht 2. Liga gespielt, bin aber davon überzeugt, dass wir gut vorbereitet sind", so Risch. "Man kann es am Anfang nicht sagen, vielleicht brauchen wir eine Einfindungsphase. Wir hoffen es nicht. Eigentlich wollen wir ab Spiel eins sofort da sein!"

Bestenfalls mit ihm auf dem Feld.