Stefan Kutschke wird zum Masken-Mann: Dynamo-Stürmer hat sich die Nase gebrochen!

Dresden - Stefan Kutschke (34) geht dahin, wo es wehtut. Am Samstag beim Heimsieg gegen Wiesbaden gab es dafür auch mal wieder einen sichtbaren Beweis. Denn Dynamo Dresdens Stürmer hat sich die Nase gebrochen!

Die Partie gegen Wiesbaden ging nicht spurlos an SGD-Stürmer Stefan Kutschke (34) vorbei. © Lutz Hentschel

"Die ist durch, wurde noch in der Halbzeitpause vom Teamarzt gerichtet. Der HNO-Arzt in der Uniklinik konnte dann nichts mehr machen, die war schon ein bisschen schief", erklärte Kutschke am Dienstag nach dem Training.

Das absolvierte er mit einem unübersehbaren Stabilisations-Pflaster. Im Spiel musste er über eine Stunde ohne durch. Wiesbaden-Keeper Florian Stritzel (29) hatte ihn bei einer Faustabwehr in der 22. Minute am Kopf erwischt.

"Ich wusste gleich, dass die Nase durch ist, das hat man im Gefühl", so Kutschke. Logisch, denn es war bereits das vierte Mal, dass der Stürmer sich in seiner Karriere die Nase gebrochen hat. "Im Spiel steckst du das leichter weg, allerdings brauchte ich vier Trikots."

Immer wieder fing die Nase an zu bluten, zwei Trikots mussten sogar noch aus dem Fanshop geholt werden. "Ich hoffe, die werden mir nicht in Rechnung gestellt", kann der 34-Jährige bereits wieder scherzen.