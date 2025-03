Während Rostock-Spiel aufgearbeitet wird: Nächste Pyro-Strafe für Dynamo

Dresden-Fans sprachen nach der Auswärtsfahrt ins Ostseestadion "vom schlimmsten Dynamo-Spiel der letzten Jahre". © IMAGO/Andy Bünning

"Ab der 2. Spielminute wurden im Dresdner Zuschauerbereich mindestens 30 Bengalische Fackeln und ein Blinker gezündet. Das Spiel wurde deshalb in der 5. Spielminute für ungefähr 30 Sekunden unterbrochen. Im weiteren Spielverlauf wurden im Dresdener Zuschauerbereich in der 47. Spielminute 25 Bengalische Fackeln und zwei Rauchkörper sowie in der 60. Spielminute vier Bengalische Fackeln gezündet; das Spielgeschehen wurde hierdurch nicht erneut beeinträchtigt", schreibt der DFB in seiner Urteilsbegründung.

Es wird nicht die letzte Strafe der Saison gewesen sein, denn Rostock beschäftigt immer noch alle. Zu groß dürfte diese aber nicht ausfallen, denn die Gewalt vor zwei Wochen ging vor der Partie und während der Halbzeitpause eindeutig von den Hansa-Fans aus.

"Nach jedem Auswärtsspiel können unsere mitgereisten Fans einen Auswärtsfragebogen ausfüllen. Über 1500 Leute haben dies nun genutzt. Das ist bei 2600 Anhängern, die mit in Rostock waren, eine unglaublich hohe Quote", sagt Dynamos-Pressesprecher Christoph Antal.

"Beinahe alle haben vom schlimmsten Dynamo-Spiel der letzten Jahre geschrieben", erklärt er weiter. Zudem seien über 120 Mails beim Verein zu den Vorfällen eingegangen.