TAG24-Check: Diese elf Dynamo-Spieler haben vorerst die Nase vorn

Dresden - Die letzten Trainingstage laufen, noch können sich in der Theorie alle Spieler von Dynamo Dresden für die Startelf am Sonntag in Fürth bewerben. Trotzdem wird Coach Thomas Stamm (42) aus den dann sechs Wochen Vorbereitung schon genug Informationen gezogen haben. Das hat auch TAG24, deswegen hier der Startelf-Check.