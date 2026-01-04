Dynamo-Coach Stamm stellt weitere Transfers in Aussicht: Kommt Drljaca zurück?

Antalya (Türkei) - 29 Spieler - bis auf Jakob Zickler (19) - sind im Trainingscamp dabei, doch bei der Zahl muss es nicht bleiben. Was Neu-Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) bei seiner Vorstellung am Freitag schon ankündigte, bekräftigte einen Tag später auch Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm (42).

Nicht nur am Flughafen in Antalya: Thomas Stamm (42) hat weitere Transfers im Blick. © Lutz Hentschel

"Sören hat es ja ganz gut gesagt, dass da noch Bewegung reinkommen kann, in beide Richtungen. Da sind wir jetzt auch nicht erst seit zwei, drei Wochen im Austausch, auch mit Spielern", so der Schweizer angesprochen auf weitere Transferaktivitäten.

"Da geht es grundsätzlich darum, immer im Austausch zu sein. Wie jetzt bei Aljaz Casar, da war es auch nichts Kurzfristiges. Wie fühlt er sich? Wo wollen wir hin? Wie ist seine Idee? Und dann wird es da sicherlich noch Bewegung geben."

Abgänge sind also durchaus möglich. Hinzukommen soll dagegen noch ein Torhüter. "Und da muss man trotzdem abwarten, weil es einfach nicht immer planbar ist", so Stamm.

Mit Janis Schrumpf (18) und Maximus Fritzsche (17) sind zwei zusätzliche Jugendkeeper mit ins Trainingslager gereist, die das Kontingent neben Tim Schreiber (23) und Daniel Mesenhöler (30) auf vier schrauben.

Stamm: "Ich will keine Wasserstandsmeldung abgeben, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit der Belastung, die wir fahren, dass wir da vier Torhüter haben. Und dann habe ich lieber noch mal einen Jungen mehr dabei. Die zwei haben es sich verdient. Jetzt auch über das letzte halbe Jahr haben sie es extrem gut gemacht."