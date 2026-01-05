Sonne für die Seele: Dynamo-Verteidiger Boeder spürt wieder die Lust

Antalya (Türkei) - Gefühle sind so eine Sache! Jeder hätte gern nur die schönen und positiven, aber Lukas Boeder (28) & Co. haben nach der Aufstiegsparty im Sommer zuletzt nur die negativen zu spüren bekommen. Umso wichtiger war für Dynamos Abwehrspieler die Winterpause …

Lukas Boeder (28) kann wieder lächeln: Der Abwehrmann hat im Urlaub neue Energie getankt. © Lutz Hentschel

"Ich bin da eher so, dass ich gut zwischen privat und beruflich unterteilen kann. Aber nichtsdestotrotz tut es einfach gut, komplett runterzufahren. Dann auch jede Menge Vitamin D zu tanken. Das tut einfach allgemein der Seele gut, weil das halbe Jahr natürlich nicht optimal war", erklärt Boeder.

Er gibt zu: "Das merkst du natürlich auch an der Seele, dass das jede Woche so ein bisschen grummelt. Deswegen tat der Urlaub auf jeden Fall gut und es hat auch geklappt. Ich verspüre jetzt einfach die positive Energie und ja, es macht dann auch wieder Lust und Laune, Gas zu geben."

Der Innenverteidiger muss es vielleicht noch ein bisschen mehr. 16 der 17 Zweitligapartien hat der 28-Jährige absolviert. Er gehörte zur Stamm-Abwehr, die eben auch 34 Gegentore kassiert hat.

"Schwierig", muss Boeder zugeben, als er zu seiner Leistung befragt wird: "Ich bin natürlich froh, dass ich viel spielen konnte. Nichtsdestotrotz ist es nicht schön, dass die Mannschaft nicht viel Erfolg hatte. Und dann nimmt man sich selber natürlich auch viel in die Pflicht, wenn man viel spielt und es am Ende des Tages nicht hinbekommt."

"Aber ich sehe meine Hinrunde auch nicht als schlecht an. Sondern ich würde schon sagen, dass ich gezeigt habe, dass es auf dem Niveau funktioniert und dass ich da gut für die Mannschaft arbeiten kann."