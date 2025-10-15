Sorge um Schreiber: Dynamos Keeper muss Training abbrechen

Dresden - 22 Feldspieler und vier Keeper hatte Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm (42) am Dienstag bei der öffentlichen Einheit am Nachmittag zur Verfügung. Doch er musste bereits mit einigen Jugendspielern auffüllen, weil Länderspiele und Verletzungen für Ausfälle sorgten. Am Ende musste Dresdens Nummer 1, Tim Schreiber (23), das Training abbrechen.

Torhüter Tim Schreiber (23) musste während des Torschuss-Trainings an der rechten Hand behandelt werden. © Jens Maßlich

Claudio Kammerknecht (26) unterlag mit dem Nationalteam Sri Lankas im wichtigen Asia-Cup-Qualifikationsspiel in Turkmenistan mit 1:2, Kofi Amoako (20) durfte mit der deutschen "U21" in Nordirland ran. Beide werden am Mittwoch wieder in Dresden erwartet.

Mit Julian Pauli (20), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19) fehlten zudem drei Akteure verletzt - und was kurz vor Ende der rund 100 Minuten langen Einheit zu beobachten war, lässt befürchten, dass die Liste noch um einen Namen länger werden könnte.

Denn beim Torschuss-Training wurde ordentlich geballert und genetzt. "Das sind immer gute Übungen, die der Trainer so einbaut. Einfach um gewisse Abläufe zu haben, die wir im Spiel brauchen. Dass es dann Laufwege gibt, dass wir nicht einfach blind drauf los ballern auf das Tor. Sondern, dass es einen Sinn und eine Idee dahinter gibt. Und das war heute bemerkenswert zu sehen, dass es dort wirklich eine hohe Trefferanzahl von allen Beteiligten gab", erklärt Stefan Kutschke (36).

Ein Abschluss eines Schwarz-Gelben war aber so hart, dass Tim Schreiber danach mit schmerzverzerrtem Gesicht seine rechte Hand hielt und nicht mehr weitermachen konnte.