Vor 75.000 Fans im ausverkauften Olympiastadion: Was macht das mit Dynamo Dresden?

Dresden - Es dürfte für viele Spieler eines der Karriere-Highlights sein: ein Spiel im ausverkauften Berliner Olympiastadion. Für die Dynamo-Profis wird das am Samstag wahr, wenn es um 13 Uhr gegen Hertha BSC geht. Wie beeinflusst das die Mannschaft?

Thomas Stamm (42) sieht seine Mannschaft für das Spiel im ausverkauften Olympiastadion emotional gerüstet. © Lutz Hentschel

"Eigentlich so wie jede Woche, die Herangehensweise war gleich. Null Nervosität oder so, dass man das Gefühl hat, es ist eine andere Herangehensweise als in den Wochen davor", erzählte Trainer Thomas Stamm (42) auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Sein Team habe sich in der Woche mit anderen Themen beschäftigt, um eine stabilere Leistung hinzubekommen: "Ich glaube, das steht deutlich mehr im Fokus."

Doch der 42-Jährige sieht durchaus, wie eine derartige Kulisse sich auf die Spieler auswirken kann.

"Klar, der eine oder andere wird vielleicht in der Erwärmung [...] ein bisschen mehr Nervosität spüren, vielleicht eine etwas andere Anspannung", sagte der Schweizer.

Aber sobald das Spiel losgehe, sei man einfach in einem Tunnel: "Dann liegt es auch an uns: Wie können wir unsere Fans, die auch in der großen Anzahl da sein werden, wie können wir die mitnehmen? Das ist dann die Art und Weise, wie wir auftreten."