Dynamos Sommerfahrplan da! Diese Besonderheit gibt es beim Trainingsauftakt der SGD

Am 28. Juni reist der Tross der SGD ins Trainingslager. Das steigt in diesem Jahr im österreichischen Windischgarsten. Acht Tage lang trainiert der Aufsteiger im "Dilly - Das Nationalpark Resort", wo sich schon zahlreiche renommierte Vereine und die österreichische Nationalmannschaft vorbereitet haben.

Schon am 27. Juni (Freitag) steht dann der erste Test für die SGD an. Um 18 Uhr trifft die Mannschaft auswärts auf den FC Thüringen Weida aus der Thüringenliga (6. Liga). Einen Tag später spielt die Mannschaft um 14 Uhr beim SV Einheit Kamenz, der in der Kreisklasse kickt.

Eine Besonderheit gibt es für den Auftakt am Sonntag: Die Fans strömen nicht in die Walter-Fritzsch-Akademie, sondern zu einem anderen Dresdner Verein. Welcher das ist, das wird noch mitgeteilt.

Am 22. Juni fällt der offizielle Startschuss mit einem öffentlichen Training. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Schon in den Tagen zuvor werden die Spieler bei den sportmedizinischen Untersuchungen in der Uniklinik Dresden auf Herz und Nieren geprüft.

Christoph Daferner (27, l.) und Co. testen im Trainingslager gegen den österreichischen Erstliga-Aufsteiger SV Guntamatic Ried. © Lutz Hentschel

Während des Camps testet Dynamo am 5. Juli gegen Erstliga-Aufsteiger SV Guntamatic Ried mit Ex-SGD-Spieler Michael Sollbauer.

Am 6. Juli tritt die SGD die Heimreise an und bereitet sich die noch verbleibenden vier Wochen in der heimischen Walter-Fritzsch-Akademie vor. An allen drei Wochenenden sollen Testspiele stattfinden. Wann und gegen wen dann die offizielle Saisoneröffnung steigt, ist noch unklar.

Am ersten August-Wochenende startet dann das Abenteuer 2. Bundesliga für Dynamo. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es kein Heimspiel zum Auftakt geben, da an diesem Wochenende in Elbflorenz "Die Finals" steigen, wobei 133 Deutsche Meistertitel in 20 verschiedenen Sportarten vergeben werden.

Den genauen Spielplan veröffentlicht die Deutsche Fußball-Liga vermutlich Ende Juni, Anfang Juli.