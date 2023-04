Dynamos Hauptmann hadert mit vergebenen Chancen: "Ich muss die Jungs in Führung bringen"

Dresden - "Gut zusammengefasst", antwortete Niklas Hauptmann (26) etwas wortkarg auf die Frage der Journalisten, ob die Niederlage in Saarbrücken (nicht genau in diesen Worten) letztlich ein ziemlich bescheidener Abend war.

Niklas Hauptmann (26) hatte in Saarbrücken zwei Treffer auf dem Fuß. © Imago / Dennis Hetzschold

Dynamos Mittelfeldspieler erlebte beim 0:2 im Saarland, wie nah Freud und Leid beieinander liegen können und dass oft nur wenige Sekunden oder Zentimeter zwischen beidem entscheiden. "Kein Spiel mit Chancen, nur die von mir. Davon muss mindestens eine rein", gab Hauptmann zu.

Denn erst hätte er Dynamo in der 22. Minute in Führung bringen können, doch statt direkt zu schießen, wählte er noch einmal den Haken und gab Saarbrückens Keeper Daniel Batz (32) so die Chance, aus dem Tor zu eilen und den Winkel zu verkürzen.

Hauptmann: "Ich muss die Jungs in Führung bringen, dann läuft das Spiel in unsere Richtung." Doch auch sieben Minuten später, als "Haupe" den Ausgleich aus Nahdistanz liegen ließ, parierte der Schlussmann bockstark mit dem Fuß. "Saarbrücken war effektiv, ich war es nicht!"

Trifft er mindestens einen, läuft das Spiel wohl ganz anders. Doch nicht nur wegen der zwei Aktionen war der 26-Jährige so etwas wie die tragische Figur des Abends. Denn der Mittelfeldspieler kassierte zu allem Überfluss in der Nachspielzeit noch eine Gelb-Rote Karte.