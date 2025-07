Dynamo-Motor spricht über OP: So geht es Niklas Hauptmann nach seinem Eingriff

Windischgarsten (Österreich) - Vor etwas mehr als einer Woche wurde Dynamos Niklas Hauptmann (28) am Bauch operiert und kann seitdem nicht mit der Mannschaft trainieren. Im Interview im österreichischen Sommercamp erklärt der 28-Jährige, welcher OP er sich unterziehen ließ und wie es ihm aktuell geht.

Hauptmann: "Die Diagnostik war nicht so einfach, außerdem ist eine Operation ein Eingriff. Das machst du nicht einfach, holst dir vorher ein paar Meinungen ein, ob das wirklich notwendig ist. Denn eine OP bringt mit sich, dass du für Wochen raus bist. Das klare Bild hat gedauert. Am Ende war es richtig so. Ich konnte zwar die ersten Tage nicht dabei sein, aber ich merke, dass ich gut aufbauen kann und schnell wieder zurückkomme."

TAG24: Warum wurde so spät operiert?

Hauptmann: "Die OP ist noch nicht so lange her. Die Wundheilung steht immer im Vordergrund, da haben wir sehr darauf geachtet. Bei den ersten Sachen, die wir schon machen können, habe ich keine Probleme. Deswegen bin ich positiv gestimmt."

Hauptmann: "Mir geht es so weit gut. Klar, nach so einer Operation muss man die ersten Tage Geduld haben, aber ich bin auf einem guten Weg. Ich war schon wieder laufen, habe ein gutes Gefühl."

Hauptmann: "Der Punktspielstart ist das Ziel. Es ist immer schwer, da einen genauen Plan zu machen. Jetzt läuft es gerade besser als geplant, ich bin ein, zwei Tage im Voraus. Aber du weißt nie, was dazwischenkommt. Ich würde mich daher nicht auf einen Zeitplan festlegen. Das erste Spiel habe ich vor Augen und will gern dabei sein."

Der 28-Jährige nahm sich Zeit für die Medien. © Picture Point / Gabor Krieg

TAG24: Und die nächsten Schritte?

Hauptmann: "Wir denken gar nicht so weit voraus. Nach dem ersten Lauf wurde geklärt, ob das gut funktioniert. Wenn das so ist, gehen wir den nächsten Schritt weiter. Ich denke, dass es der richtige Weg ist, da es mich auch unter Druck setzt, wenn ich sage, ich muss in anderthalb Wochen auf dem Feld stehen. Tony Fischer, der mich unterstützt, weiß, dass ich sehr ungeduldig bin. Wir tun aber gut daran, Tag für Tag zu schauen und dann die Belastung zu steigern."

TAG24: Kann man die athletischen Grundlagen, die gerade gemacht werden, kompensieren?

Hauptmann: "So eine Vorbereitung ist wichtig und fehlt mir aktuell. Ich bin aber in einem guten Aufbautraining, sodass ich eine gewisse Substanz habe, mit der ich in meine eigene Vorbereitung gehen kann. Da bin ich zuversichtlich, dass ich auf einem sehr guten Zustand sein werde, wenn ich zurückkomme."