Dynamo-Duo Hauptmann und Menzel im verbalen Ballwechsel: "Fluche über ihn"

Antalya (Türkei) - Die Gesichter der Hinrunde - ein 28- und ein 19-Jähriger: Niklas Hauptmann und Tony Menzel, ein "Oldie" und ein Youngster, wie es Menzel lachend betont. Beide werden gebeten, den Gegenüber einzuschätzen. Eine lustige Runde direkt am Strand des Concorde-Hotels in Lara.

Seit diesem Tag gehört Menzel fest zum Kader, stieg in dieser Saison zum Leistungsträger und Publikumsliebling auf. Gerade die Leistungen bis zu seiner Knieverletzung im DFB-Pokal gegen Darmstadt (2:3 n.V.) waren Sahne. Bis dahin waren die beiden ein dynamisches Duo im Mittelfeld.

"Wir hatten im Sommer 2023 ein Testspiel in Bautzen, da habe ich eine Halbzeit mit ihm gespielt und dachte nur: Boah, stark, wo kommt der denn her?"

"Aber das ist positiv gemeint. Das wünschst du dir als älterer Spieler, dass die Jungs von unten hochkommen und Vollgas geben", so der stellvertretende Kapitän. "Was mir gefällt bei Tony, Paul Lehmann und Jonas Oehmichen: 100 Prozent Einsatz", erklärt Hauptmann und blickt etwa eineinhalb Jahre zurück.

"Er geht mächtig in die Zweikämpfe und läuft so viel. Ich fluche über ihn im Training", sagt "Haupe" und dreht sich mit einem Lachen im Gesicht zu Menzel.

Der Beweis: Tony Menzel (19, r.) lässt Niklas Hauptmann (28) nicht an den Ball. © Lutz Hentschel

Hauptmann ist schon länger Leistungsträger und Liebling der Fans. "Was ich an 'Haupe' schätze? Seine Ballsicherheit. Seit ich dabei bin, hat er im Training vielleicht dreimal den Ball verloren", lacht Menzel.

"Ach komm', hör' auf", gibt Hauptmann zurück. Menzel: "Das ist Wahnsinn, auch das überall Reinschmeißen, auch wenn bei ihm der Körper ab und an mal zwickt, wenn ich ihn frage, wie es ihm geht. Überall 100 Prozent zu geben, da habe ich riesigen Respekt davor, in dem Alter."

Da grätscht Hauptmann dazwischen: "In dem Alter, so alt ist 28 auch wieder nicht." Menzel: "Das kommt mir manchmal älter vor." Sätze, die zeigen, die beiden mögen sich, sie respektieren sich. Beide werden auch noch lange für Dynamo Dresden spielen, ihre Verträge laufen jeweils bis Juni 2028 - ein Fundament für den Verein.

"So einen wie Niklas braucht es in der Mannschaft. Er geht voran, nimmt das Heft in die Hand, zeigt, wo es langgeht. 'Kutsche', Vinko, Lars ebenso. Das ist schon gut", sagt Menzel.

Und dann kommt rund um die Erfahrenen eben die jugendliche Unbekümmertheit von Menzel und Oehmichen. "Das ist sensationell. Das macht uns stark." Und der lockere Umgang miteinander noch viel mehr.