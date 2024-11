Lemmer-Doppelpack reicht nicht: Dynamo fliegt dramatisch aus dem DFB-Pokal

Dynamo Dresden kam im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 dank Jakob Lemmer zweimal zurück, schied am Ende aber dramatisch aus.

Von Tina Hofmann

Dresden - Dynamo Dresden hat eine Riesenmoral gezeigt, ist durch Jakob Lemmer zweimal zurückgekommen, am Ende aber dramatisch aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.

Das Team von Trainer Thomas Stamm musste sich am Mittwochabend dem SV Darmstadt 98 mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Die Lilien waren durch Aleksandr Vukotic in der 57. Minute mit 1:0 in Führung gegangen, Lemmer glich in der 85. Minute zum 1:1 aus. Dann bekamen der Zweitligist kurz vor Schluss der regulären Spielzeit einen Elfmeter, den Ex-Dynamo Tobias Kempe zum 2:1 versenkte (90.+2), doch Lemmer hatte erneut eine Antwort zum 2:2 parat. Er traf in der zehnten Minute der Nachspielzeit und rettete sein Team in die Verlängerung. Dort gelang den Gästen der Lucky Punch durch Isac Lidberg in der 98. Minute. Für die Dresdner ist damit der Pokaltraum ausgeträumt, die Lilien hoffen in der nächsten Runde auf ein tolles Los.

Endstand, DFB-Pokal, 2. Runde: Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 2:3 Tore: 0:1 Vukotic (57. Minute), 1:1 Lemmer (85. Minute), 1:2 Kempe (90.+2, Elfmeter), 2:2 Lemmer (90.+10), 2:3 Lidberg (98. Minute) TAG24 berichtete für Euch im Liveticker. Den gibt es hier zum Nachlesen.

31. Oktober, 0.30 Uhr: Die Dynamo-Noten zum DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt

Natürlich gibt es für Euch noch die Dynamo-Noten zum Lesen. Ihr findet sie im Artikel: "Keiner fiel ab, aber dominante Dynamos krönen sich einfach nicht".

Das sagen Florian Kohfeldt und Thomas Stamm nach dem Spiel

23.57 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Florian Kohfeldt: "Es war ein wahnsinnig geiler Abend, die erste Halbzeit war nicht so rasant, wie es danach wurde. Aus meiner Sicht wurden wir besser, schießen das 1:0, danach können wir den rasanten Fußballabend verhindern, müssen es zumachen. Dynamo kommt mit Riesenmoral zurück. Großes Kompliment, Dynamo ist schwer greifbar mit ihrer Spielanlage. Es ist nicht ganz unverdient, aber ich will in den Mittelpunkt stellen, dass es auch ein wahninnig tolles Spiel von Dynamo war. Thomas Stamm: "Über 120 Minuten hat man gespürt, dass wir in die nächste Runde einziehen wollen, wir haben alles auf dem Platz gelassen. Alle haben hier viele Emotionen und Leidenschaft gesehen. Über die 120 Minuten gesehen waren wir in der Englischen Woche nicht mehr so kompakt und hatten nicht mehr den Zugriff, den wir gebraucht hätten. Wir sind sehr enttäuscht, jetzt, heute. Aber wenn wir es richtig kanalisieren, kann es Mut geben."

23.42 Uhr: Die Lilien feiern ihren Sieg lautstark in der Kabine. Allerdings nicht mit Malle-Partyhits, sondern dem eher kuscheligen "Someone Like You" von Superstar Adele. Dynamo dürfte der Song aktuell wohl eher die Tränen in die Augen jagen. Sie waren so nah dran an der Sensation.

Lidberg ließ in der Verlängerung die Lilien jubeln.

120.+1: Schluss, Aus, Ende. Darmstadt steht im Achtelfinale, die SGD scheidet nach großem Kampf dramatisch aus.

121. Minute: Die wirklich allerletzte Ecke der Partie für Dynamo.

120. Minute: Es bleiben nur noch ein paar Sekunden. Mal wieder ist Klefisch mit der Hand am Ball, es gibt nochmal Freistoß für Dynamo.

119. Minute: Kempe will den Freistoß herausholen, doch fällt zu leicht, Stieler steht daneben und erkennt es.

118. Minute: Die Ecke bringt nichts ein, Darmstadt kommt an den Ball, drischt ihn nach vorn, doch Schreiber stürmt aus seinem Tor und klärt.

117. Minute: Dynamo gibt nicht auf! Die nächste Ecke für die SGD. Darmstadt kann klären - erneut Ecke.

114. Minute: Chance für Dynamo! Hauptmann kommt an die Kugel und jagt das Leder aufs Tor, doch wieder pariert Schuhen. Es ist jetzt ein Abnutzungskampf. Casar liegt auf dem Boden, Schreiber kommt aus seinem Tor gesprintet, um ihn wieder aufzurichten.

112. Minute: Dynamo versucht immer wieder an den Ball zu kommen doch es ist Darmstadt, die durch Bueno Lopez die nächste Chance haben, Schreiber im Tor der SGD rettet.

111. Minute: Neun Minuten hat die SGD noch Zeit, sich ins Elfmeterschießen zu retten.

108. Minute: Risch probiert es mit der weiten Flanke, Darmstadt klärt zur Ecke. Die bringt allerdings nichts ein.

107. Minute: Die SGD spielt ein letztes Mal heute Abend auf den heimischen K-Block zu. Wird noch einmal der Ausgleich gelingen, oder verteidigt es Darmstadt jetzt nach Hause?

106. Minute: Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft!

23.06 Uhr: Kann Dynamo hier den Turnaround nochmal schaffen, oder lassen das die schwindenden Kräfte einfach nicht mehr zu?

105. Minute: Die erste Hälfte der Verlängerung ist vorbei.

105. Minute: Vor dem Ende der ersten Hälfte der Verlängerung noch ein Freistoß durch Batista Meier, doch der bringt nichts ein.

104. Minute: Zweimal hat es Risch jetzt schon probiert, sein zweiter Schuss zischt knapp über die Latte.

104. Minute: Jetzt will Kohfeldt absichern! Er nimmt den Torschützen Lidberg raus und bringt mit Matej Maglica einen Innenverteidiger.

101. Minute: Das wird jetzt ganz hart für Dynamo. Einige Spieler sind stehend K.-o.

Isac Lidberg trifft in der 98. Minute zur erneuten Führung für Darmstadt

98. Minute: Tor für Darmstadt! Lidberg trifft zum 3:2 für Darmstadt. Dynamo bekommt den Ball nicht geklärt, der Torschütze reagiert blitzschnell und schiebt ein.

Lidberg (r.) trifft zur erneuten Führung der Darmstädter.

96. Minute: Freistoß für Dynamo. Erstmal kann Darmstadt klären, doch dann ist wieder Lemmer am Ball und hat die Chance aufs 3:2, doch Schuhen im Darmstädter Tor klärt.

94. Minute: Es geht munter hin und her. Wahnsinn, was beide Teams jetzt leisten. Nach den vielen Wechseln müssen sich beide nun für die restliche Spielzeit sortieren.

91. Minute: Darmstadt hat gehörig Wut im Bauch jetzt und hat gleich die erste Riesenchance. Lidberg flankt auf Lakenmacher, der das Außennetz trifft.

91. Minute: Die Verlängerung läuft.

Jakob Lemmer rettet Dynamo Dresden in die Verlängerung gegen Darmstadt

90.+10: Tooooooor für Dynamo! Das gibt es nicht. Nach der wirklich allerletzten Ecke von Batista Meier kommt Lemmer irgendwie an den Ball und haut das Ding aus gut 18 Metern in die Maschen - 2:2 und damit Verlängerung! Lemmer kann froh sein, dass er noch steht, nach dem Ausgleich haben sich alle auf ihn gestürzt.

Jakob Lemmer (r.) rettet Dynamo mit zwei Treffern in die Verlängerung im DFB-Pokal.

90.+10: Und noch eine letzte Ecke.

90.+9: Noch einmal Abstoß Dynamo.

90.+6: Wahnsinn! Batista Meier will von links flanken, doch der Schuss geht durch und Bueno Lopez rettet am rechten Pfosten in allerletzter Sekunde, bevor die Kugel einschlägt.

90.+5: Noch einmal Ecke für Dynamo. Wieder kommt Lemmer an die Kugel, doch er vergibt knapp.

90.+4: Dynamo wechselt noch einmal: Jonas Oehmichen kommt für Sapina ins Spiel.

Tobias Kempe verwandelt Elfmeter in der 92. Minute zum 2:1 für Darmstadt

90.+2: Ausgerechnet Ex-Dynamo Tobias Kempe tritt an und trifft nach kurzer Verzögerung zum 2:1 für Darmstadt.

90.+1: Elfmeter für Darmstadt! Lidberg kommt nach einem Zweikampf mit Sterner zu Fall.

90. Minute: Kann hier eine Mannschaft noch den Lucky Punch vor der Verlängerung setzen? Es wird auf jeden Fall erstmal einiges an Nachspielzeit wegen der Pyro-Unterbrechung geben.

88. Minute: Unterdessen ist Ex-Dynamo Tobias Kempe bei den Lilien für Andreas Müller auf dem Feld.

Jakob Lemmer macht den Ausgleich nach Traumflanke von Oliver Batista Meier

85. Minute: Tooooooooooor für Dynamo! Das gibt es nicht. Oliver Batista Meier ist einige Sekunden auf dem Rasen und zirkelt eine Traumflanke von links genau auf den Kopf von Lemmer, der das Leder in die Maschen jagt. Das Stadion bebt.

83. Minute: Wieder Doppelwechsel bei Dynamo: Heise und Menzel gehen, dafür kommen Risch und Batista Meier.

81. Minute: Wieder eine riesige Chance für Dynamo. Dieses Mal ist es der eingwechselte Kutschke, doch auch er findet seinen Meister in Lilien-Keeper Marcel Schuhen.

78. Minute: Jetzt geht es weiter. Der SGD läuft langsam die Zeit davon, um den Ausgleich noch zu erzielen.

77. Minute: Wieder Wechsel bei Darmstadt. Für Nürnberger kommt Förster. Wieder ist die Partie unterbrochen, weil die Dynamo-Fans nicht aufhören, zu zünden.

Riesenparade von Marcel Schuhen verhindert das 1:1 durch Jonas Sterner

74. Minute: Riesenchance für Dynamo! Sterner jagt den Ball aus der Distanz auf den Kasten, aber Schuhen lenkt das Leder noch an die Latte, von wo die Kugel zurück aufs Feld fliegt.

74. Minute: Das Spiel läuft wieder und die Zuschauerzahl ist da: 30.070 Fans sehen die Partie.

Strafraum vernebelt - Partie unterbrochen

72. Minute: Die Partie ist unterbrochen, weil der Strafraum der Lilien vor dem K-Block komplett vernebelt ist.

71. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo: Daferner und Meißner gehen, dafür kommen positionsgetreu Kutschke und Lemmer. Der Wechsel wird vernebelt von einer erneuten riesigen Pyro-Aktion der Dresdner Fans, die den gesamten Dresdner Strafraum vernebelt.

69. Minute: Die nächste dicke Chance für Darmstadt: Corredor steht einschussbereit, doch Heise kann in allerletzter Sekunde retten.

68. Minute: Doppelwechsel bei Darmstadt: Papela und Hornby gehen, dafür kommen Bueno Lopez und Lakenmacher.

68. Minute: Hornby hat die Riesenchance, doch Schreiber packt die Parade aus.

66. Minute: Heise führt einen Einwurf schnell aus, Daferner schießt im Sechzehner aus der Drehung, doch der Druck hinter dem Ball fehlt, sodass es leichte Beute für Lilien-Keeper Schuhen ist.

Verweigert Tobias Stieler Dynamo Dresden den zweiten Elfmeter?

65. Minute: Es wird immer hitziger! Müller stellt sich Hauptmann voll in den Weg, trifft den Ball nicht, doch erneut zeigt Stieler nicht auf den Punkt. Den Strafstoß kann man geben. Aber einen VAR gibt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals nicht. Erst ab dem Achtelfinale steht das System zur Verfügung. Um das zu erreichen, braucht Dynamo aber dringend Tore.

63. Minute: Bitter! Meißner kommt nach der Ecke mit dem Kopf an den Ball, köpft Müller an, doch Schuhen kann das Leder gerade noch über die Latte lenken.

63. Minute: Wieder flankt Heise, Darmstadt muss zur Ecke klären. Bereits die sechste für Dynamo.

62. Minute: Heise flankt in den Sechzehner, doch bislang kommen seine Bälle nicht an.

60. Minute: Wahnsinn! Der Innenverteidiger ist im nächsten Liga-Spiel gesperrt, manche hatten gemutmaßt, dass Kohfeldt ihn deshalb womöglich auf die Bank setzt und Matej Maglica Spielpraxis gibt - gut, dass er es nicht getan hat aus Lilien-Sicht.

59. Minute: Dynamo muss sich von dem Schock erholen, hat aber keine Zeit dafür. Nach einer erneuten Ecke kommt Vukotic dieses Mal mit dem Fuß an den Ball, drischt die Kugel relativ unbedrängt über den Kasten.

Aleksandar Vukotic trifft zum 1:0 für den SV Darmstadt 98

57. Minute: Tor für Darmstadt! Nach einer erneuten Ecke steigt wieder Vukotic zur Ecke hoch, Sapina steht minimal zu weit weg vom Mann, der Kopfball schlägt in den Maschen ein.

56. Minute: Gefährliche Situation! Vukotiv kommt an den Ball, Menzel und Schreiber behindern sich fast, retten aber noch zur Ecke.

55. Minute: Wieder pfeift Stieler Dynamo eine Szene auf Mittelfeldhöhe ab, Thomas Stamm ist gar nicht einverstanden und die Fans im Stadion toben.

53. Minute: Hauptmann findet keinen Abnehmer für den Ball, gerät in Zweikampf mit Klefisch, der theatralisch zu Boden geht, ohne dass der Dynamo-Kapitän den Arm ausgefahren hat - dennoch bekommt Darmstadt den Freistoß.

50. Minute: Hauptmann tankt sich auf links durch in den Sechzehner, passt auf den freien Menzel, der zieht ab, doch Corredor ist dazwischen und der Ball springt Menzel ans Bein und von dort ins Aus - Abstoß.

48. Minute: Erstmal hat Darmstadt den Ball und lässt ihn in den eigenen Reihen zirkulieren.

46. Minute: Der Ball rollt wieder, die zweite Halbzeit beginnt.

21.48 Uhr: Jetzt ist die SGD da.

21.47 Uhr: Das Lilien-Team kommt als erstes aus der Kabine. Kurz danach kommen auch die Schiedsrichter. Fehlt nur noch Dynamo.