Dynamo-Frust nach Heimpleite! Was SGD-Coach Stamm wütend macht

Dresden - Der Ausgleich zum 1:1 Sekunden vor der Pause war der Knackpunkt für Dynamo in einem bis dato konzentriert geführten Spiel, vor allem was die defensive Leistung betraf. Doch dann entschied Schiri Wolfgang Haslberger (32) auf Handelfmeter nach einer Aktion von Konrad Faber (27). Das ließ die Partie gegen Paderborn kippen, die der SCP noch 2:1 gewann.

Bekam den Ball im Wegdrehen an die Hand: Dynamo-Profi Konrad Faber (27). © Robert Michael/dpa

Die Ostwestfalen hatten bis zu diesem Pfiff nicht eine Chance, weil Dynamo gut verschob, gut stand und hinten dichtmachte. Paderborn fiel gar nichts ein - bis dieses Handspiel alles veränderte. Steffen Tigges (27) zog aus 15 Metern ab, Faber drehte sich weg und bekam den Ball so an den angelegten Oberarm. Muss man nicht pfeifen, Haslberger tat es, der VAR hatte nichts zu beanstanden.

"Das ist schwierig für mich", sagte Faber. "Ich muss mir das noch einmal anschauen. Er kommt im 16er zum Schuss, das war vier, fünf Meter vor mir. Ich habe das Gefühl, ich bekomme den Ball noch gegen den Bauch. Ich muss versuchen, die Hand wegzubekommen. Das passiert in Millisekunden aus so einer kurzen Distanz." Statt mit 1:0 ging es mit dem für Paderborn zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften 1:1 in die Kabine.

"Vielleicht war das der Knackpunkt. Paderborn hatte keinen nennenswerten Torschuss, wir haben alles gut von unserem Tor weggehalten", erklärte Faber.

Das gelang ab der 60. Minute dann nicht mehr, Paderborn bekam Oberwasser, drehte die Partie durch Mika Baur (21, 65.).