Dynamo gegen Essen live: SGD liegt zur Halbzeit zurück

Dynamo Dresden gegen Rot-Weiss Essen im Liveticker: SGD-Coach Stamm nimmt im Vergleich zur Schlappe bei Dortmunds Zweitvertretung drei Veränderungen vor.

Von Ivan Simovic

Dresden - Es ist angerichtet! Am heutigen Sonntagnachmittag hat Dynamo Dresden die Chance, den Negativtrend der letzten Wochen im Drittliga-Duell mit Rot-Weiss Essen zu stoppen. TAG24 berichtet im Liveticker vom Traditionskracher und hält Euch mit allen wichtigen Informationen auf dem Laufenden.

Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen 0:1 Torschütze: Manuel Wintzheimer 0:1 (37. Spielminute)

14.16 Uhr: Halbzeit in Dresden, Dynamo liegt zurück

Die ersten 45 Minuten sind rum, der Unparteiische Florian Lechner bittet die Spieler in die Kabinen! Dynamo ist es bisher nicht gelungen, verheißungsvolle Chancen nicht konsequent genug zu nutzen. Sechs Ecken waren es im ersten Durchgang, die jedoch Essens Schlussmann Golz jedoch keineswegs vor Probleme gestellt hatten.

45. Minute: Ein bisschen Nachspielzeit wird es noch geben. Eine Minuten, um genau zu sein.

42. Minute: Das Spiel tuckert allmählich dem Pausenpfiff entgegen - und viel dürfte nicht nachgespielt werden.

37. Minute: So schnell kann's gehen! Die Gäste aus Essen sind soeben mit 1:0 in Führung gegangen. Nach eigener Ecke geraten die Dresdner in einen Konter, der eiskalt genutzt wird. Wintzheimer ist es, der den ersten Treffer des heutigen Tages erzielt - und damit den Gästeanhang zum ersten Mal jubeln lässt. Sapina war es, der den Ball unglücklich verloren hatte. Schreiber konnte zwar den abgegeben Schuss von Safi klären, landete der Ball dennoch unglücklich bei Wintzheimer, der nur noch einschieben musste.

34. Minute: Sapina schaltet sich in die Offensivbemühungen der Schwarz-Gelben mit ein, begibt sich mit der Kugel in vielversprechende Position und hält einfach mal drauf. Doch der Schuss ist nicht von Erfolg gekrönt, fliegt die Kugel links am Kasten von Golz vorbei.

29. Minute: Dynamos Daferner bekommt in der Essener Box den Ball an die Hand, Freistoß für den Ruhrpott-Klub. Eine Entscheidung, die dem SGD-Stürmer offenbar so gar nicht gefällt. Mit Händen wird wild in Richtung des Schiedsrichters gestikuliert - und mit Gelb quittiert.

26. Minute: Schau einer an! Sapina versucht sich als Magier - und zaubert sich mit gekonnten Bewegungen in den Sechzehner der Gäste. Am Ende ist's dann diese eine Ballrolle zu viel, sodass er sich im Beine-Wald der Essener verirrt.

20. Minute: RWE-Akteur Mesel bekommt wegen Ballwegschlagens die Gelbe Karte! Könnte man im Nachgang für überzogen halten, brennen Fanlager beider Klubs ein akustisches Feuerwerk ab.

18. Minute: Essens Voufack versucht's mit einer ordentlichen Portion Eleganz, schlenzt das runde Leder gekonnt aus zentraler Position aufs Tor von Schreiber. Das hätte die Führung für die Gäste sein können, doch die Kugel fliegt aus rund 23 Metern knapp am SGD-Kasten vorbei.

15. Minute: Der abgefeuerte Schuss aus rund 22 Metern verfehlt sein Ziel, fliegt über die Querlatte. Abstoß für die Hausherren!

14. Minute: Schiedsrichter lässt das Spiel nach einem Foul an Essens Kaparos lange weiterlaufen, unterbricht dann doch! Freistoß für die Gäste - und das aus aussichtsreicher Position!

13. Minute: Nun mal die Essener - und das mit Wintzheimer, der es über die rechte Seite versucht, dann aber wieder abdreht.

10. Minute: Wieder ist es Dynamos Offensivmann Daferner, der sich nach einer Hereingabe von der rechten Seite nach oben schraubt und zum Kopfball ansetzt. Doch das Ziel wird verfehlt, fliegt das runde Leder ein gutes Stück über den Kasten von RWE-Torhüter Golz.

6. Minute: Wenige Minuten sind gespielt - und man wird feststellen: Dynamo hat sich hier heute was vorgenommen. Man wirkt griffig, kombiniert sich munter nach vorne. Die Essener hingegen fokussieren sich erstmals aufs Verteidigen

5. Minute: Daferner taucht auf der linken Seite des Sechzehners vor Essen-Keeper Golz auf. Der Schuss kann allerdings zur Ecke geklärt werden - die wiederum keine Gefahr bringt.

3. Minute: Dynamos Hauptmann versucht sich, mit allem was er hat, in den gegnerischen Sechzehner zu tanken - bleibt jedoch an der Verteidigung hängen.

13.30 Uhr: Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion!

Los geht's! Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an. Essen hat Anstoß, spielt von links nach rechts.

13.29 Uhr: Es kann losgehen!

Die Hausherren treten wie gewohnt im klassischen Gelb und Schwarz an, der Gast aus dem Ruhrpott ist komplett in Rot gekleidet. In wenigen Augenblicken wird das Spiel freigegeben.

13.27 Uhr: Endlich! Beide Teams laufen ein

Angeführt Schiedsrichter-Gespann betreten die beiden Teams den Rasen. In wenigen Augenblicken ertönt der Anpfiff.

13.26 Uhr: Profis beider Klubs stehen in den Startlöchern!

Die Profis beider Mannschaften scharren mit den Hufen, stehen im Kabinengang bereit. Zeitgleich zücken tausende Dynamo-Fans die Schals, es ertönt die Hymne. "Zwölfter Mann" hallt es durch das gut gefüllte Wohnzimmer der Schwarz-Gelben. Die Geräuschkulisse lässt erahnen, wie heiß der eigene Anhang auf diesen Traditionskracher ist.

13.21 Uhr: Anpfiff steht bevor

Das Warten hat gleich ein Ende! Knapp neun Minuten bleiben, dann pfeift der deutsche Unparteiische Florian Lechner die Partie an.

13.20 Uhr: Traditionsduell im Rudolf-Harbig-Stadion! Gleich geht's los

Das Theromemeter kratzt an der 20-Grad-Marke, die Sonne zeigt sich über dem gut gefüllten Rudolf-Harbig-Stadion, der Rasen erstrahlt in saftigem Grün. Alles ist angerichtet für ein packendes Drittliga-Duell zweier Traditionsvereine. In wenigen Minuten geht’s los!

13.14 Uhr: Es bleibt dabei! Rot-Weiss Essen bleibt auf Großteil der Karten sitzen

Was sich bereits im Vorfeld der Partie angedeutet hatte, bestätigt sich mit Blick auf den Gästeblock. Viele RWE-Fans sind nicht mit von der Partie. Knapp 1000 Anhänger haben die Reise aus dem Ruhrpott in Richtung sächsische Landeshauptstadt auf sich genommen.

Rund 1000 Essener sind in Dresden am Start, wollen die eigenen Akteuren mit einem akustischen Feuerwerk zum Sieg treiben. © privat

13.07 Uhr: Ab zum Warmmachen!

Vor wenigen Minuten sind die Akteure beider Mannschaften auf den Platz gekommen. Nun heißt es für die Profis: Körper auf Betriebstemperatur bringen!

So langsam aber sicher füllt sich das Rudolf-Harbig-Stadion. © privat

12.48 Uhr: Essen-Coach Dabrowski mit drei neuen Akteuren in der Startelf

Christoph Dabrowski (46), Cheftrainer von Rot-Weiß Essen, rotiert zweimal. Rios Alonso und Voufack haben mit Anpfiff der Partie das Vergnügen, rücken für Brumme und Berisha in die erste Elf. Taktisch könnte sich folgende Formation ergeben: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Kaparos, Müsel, Voufack, A. Arslan, Safi - Wintzheimer.

Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski (46) nimmt im Vergleich zum 2:1-Heimerfolg gegen Viktoria Köln zwei Änderungen vor. © Stefan Brauer/DeFodi Images/dpa

12.37 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Diese Elf schickt Dynamo Dresdens Cheftrainer ins Rennen

Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm (41) nimmt im Vergleich zur 1:2-Schlappe bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund gleich drei Veränderungen vor. Neben Sterner müssen sich Batista Meier und Bünning mit der Bank begnügen - Boeder, Menzel sowie Meißner dürfen von Beginn an ran. Die taktische Formation dürfte wie folgt aussehen: Schreiber - Kammerknecht, Casar, Boeder - Lemmer, Sapina, Heise - Menzel, Hauptmann - Meißner, Daferner.

Mit gleich drei Veränderung geht Dynamos Chefcoach Thomas Stamm (41) ins Traditionsduell mit Rot-Weiss Essen. © Robert Michael/dpa

Blick auf den Aufstellungsbogen der heutigen Drittliga-Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiß Essen. © privat

12.10 Uhr: Beide Teams sind da!

Fast zeitgleich sind gegen 12 Uhr die Busse beider Mannschaften am Rudolf-Harbig-Stadion angekommen. Während sich der SGD-Gefährt durch Tunnel eins, unter dem Block D, manövriert hatte, waren die Gäste auf der anderen Seite, unweit des K-Blocks, ins Stadion gelotst worden.

Vor wenigen Minuten ist der Mannschaftsbus von Dynamo Dresden am Rudolf-Harbig-Stadion eingetroffen. © privat

11.47 Uhr: Die ersten Fans sind schon da!

Schlange stehen vor dem heimischen K-Block! Seit 11.30 Uhr sind die Tore geöffnet - und die ersten Dynamo-Anhänger strömen ins Rudolf-Harbig-Stadion.

Vor dem RHS herrscht bereits reges Treiben. © privat

11.40 Uhr: Die Personalsituation bei Rot-Weiss Essen

Während Thomas Stamm (41) praktisch aus dem Vollen schöpfen kann, hat sein Gegenüber Christoph Dabrowski (46) mehrere Ausfälle zu beklagen. So fehlt Stamm-Linksverteidiger Lucas Brumme (25) voraussichtlich mit Achillessehnenproblemen. Außerdem müssen die Essener weiterhin auf dessen Ersatzmann Ekin Celebi (24, Muskelverletzung) und Stürmer Moussa Doumbouya (26, Leisten-OP) verzichten. Zudem waren Thomas Eisfeld (31), Kelsey Owusu (20) und Robbie D‘Haese (25) zuletzt angeschlagen, das Trio konnte unter der Woche aber wieder trainieren und steht wohl zur Verfügung. Ohne nominellen Linksverteidiger könnte sich allerdings eine taktische Umstellung auf eine Dreierkette anbahnen, wie im letzten Drittliga-Spiel in der zweiten Halbzeit gegen Viktoria Köln.

Christoph Dabrowski (46) muss sich Gedanken machen, vor allem links hinten drückt bei RWE der Schuh. © PICTURE POINT / S. Sonntag

11.20 Uhr: Diese Spieler wollen ihren Ex-Klubs heute wehtun

Ahmet Arslan (30) ist nicht der einzige Rückkehrer im Kader von RWE. Auch Innenverteidiger Tobias Kraulich (25) wechselte im Sommer von der Elbe an die Hafenstraße. Der gebürtige Erfurter kam seitdem wettbewerbsübergreifend in neun Partien zum Einsatz, muss in Essen aber noch um seinen Stammplatz kämpfen. In Dresden absolvierte er verletzungsbedingt nur 14 Pflichtspieleinsätze. Daneben ging Vinko Sapina (29) jüngst den umgekehrten Weg. In Essen avancierte der Hüne innerhalb von nur einer Saison sogar zum Kapitän und stand 32 Mal auf dem Rasen. Was der 29-Jährige über seine Zeit bei RWE denkt, lest Ihr in unserem Artikel: "Zwei Ehemalige im Fokus: Sapina ist Dynamos Spion, Arslan unantastbar".

Neben Arslan kehrt heute auch Tobias Kraulich (25, l.) ins RHS zurück. © Picture Point / Roger Petzsche

11 Uhr: Hier seht Ihr das Spiel von Dynamo Dresden im TV

Wer es heute nicht ins Stadion schafft, kann die Partie der SGD gegen Essen wie immer im kostenpflichtigen Abo bei MagentaSport verfolgen. Dazu läuft das Duell aber auch im Free-TV: Der MDR überträgt das Match ab 13.25 Uhr in der Sendung "Sport im Osten".