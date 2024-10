Zwei Ehemalige im Fokus: Sapina ist Dynamos Spion, Arslan unantastbar!

Noch beim SC Verl bekam es Vinko Sapina (29, r.) auch mit dem damaligen Dynamo Ahmet Arslan (30, M.) zu tun. (Archivfoto) © Imago/Dünhölter SportPresseFoto

Allein schon deswegen rechnet Dynamos Mittelfeldmann mit Pfiffen, kann sie sogar irgendwie verstehen - wie auch die Anfeindungen.

"Ich versuche, mich dann reinzuversetzen. Es muss ja einen Grund gegeben haben. Oft sind es Menschen mit Fakeprofilen, die sich sicher hinter ihrem Smartphone oder PC fühlen. Fans sind dagegen eher emotionaler unterwegs. Man darf eigentlich niemanden wegen einer Entscheidung so beleidigen. Es haut mich aber nicht um, ich habe auch damit gerechnet."

Weniger unangenehm wird dagegen wohl auf der anderen Seite der Empfang für Arslan. Sein Abschied nach der vergangenen miserablen Halbserie in seinem zweiten Anlauf bei der SGD war nicht einseitig.

Trotzdem hätten natürlich gern alle Dresdner Medien mit dem offensiven Mittelfeldspieler über seine Gefühle gesprochen. Doch RWE schob dem Ganzen einen Riegel vor. Arslan durfte nicht mit den regionalen Medien reden, mit MagentaSport, dem MDR und einem Online-Portal schon. Sportlich geht anders!

Es wird keine Auswirkungen auf das Spielgeschehen haben. Bei Schwarz-Gelb weiß man auch so, was der ehemalige Drittliga-Torschützenkönig so kann. "Er hat ein unnormales Selbstvertrauen, glaubt richtig an seine Fähigkeiten. Zwischen den Räumen will er die Bälle, befindet sich immer in torgefährlichen Zonen und hat einen guten Abschluss", so Sapina.

Beide Seiten kennen sich auch so gut.