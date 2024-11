Dynamo gibt Sturm-Hoffnung Jakob Zickler einen Profivertrag

Dresden - Zwei Monate nach dem Debüt in der 3. Liga folgt der Vertrag! Dynamo Dresden hat Nachwuchs-Hoffnung Jakob Zickler (18) mit einem Kontrakt für die Profis ausgestattet.

Am 31. August debütierte Zickler in der Schlussminute beim 2:0-Heimsieg gegen die U23 des VfB Stuttgart .

Dies tut Dynamo seit einiger Zeit mit dem Einsatz von Zickler im Training und den Testspielen der Profis. Außerdem schaffte es der Youngster diese Saison zweimal in den Spieltagskader der SGD:

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) ist von seinem Schützling überzeugt: "Jakob ist ein sehr lernwilliger und talentierter Spieler, der in den vergangenen Wochen einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Seine Entwicklung ist auf einem sehr guten Weg, den wir gern weiter begleiten und fördern möchten."

Jakob Zickler (l.) durfte im Sommer unter anderem bei Dynamos Generalprobe gegen Jahn Regensburg ran. © Picture Point / Gabor Krieg

Zickler fand im Sommer 2023 den Weg aus dem NLZ Borussia Dortmunds nach Dresden und wird seine weiteren Schritte in Elbflorenz beschreiten.

Der variable Angreifer befindet sich in seinem letzten Juniorenjahr - in Dynamos U19 ist er Stammspieler und Leistungsträger. Nach neun Spielen kommt er auf sechs Tore und ein Assist in der neuen DFB-Nachwuchsliga.



SGD-Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) erklärt: "Im vergangenen Jahr hat Jakob sein Potenzial bereits in der höchsten Spielklasse der Junioren nachgewiesen und ist zum Leistungsträger der U19 gewachsen. Mit seiner temporeichen und offensiven Spielweise bringt er viel Potenzial mit."

Der Jung-Stürmer gilt weit über die Landesgrenzen als großes Talent - seit mehreren Jahren ist Zickler Auswahlspieler Österreichs, wurde zuletzt im September für die U19-Nationalelf nominiert.