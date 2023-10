Dynamo heute in Niesky: Broll zwischen den Pfosten und Premiere für Cueto?

Dresden - Klar, sie hätten alle lieber die 90 Minuten in Saarbrücken über die Zeit gebracht. Aber da die Akteure wetterbedingt nur 45 Minuten aktiv waren, muss Dynamo Dresdens Trainer Markus Anfang (49) vor dem Landespokalspiel bei Eintracht Niesky am heutigen Dienstag (Anstoß 13 Uhr) nicht ganz so auf die Belastungssteuerung achten. Gut möglich auch, dass er gar nicht so viele Profis schont, wie es eigentlich angedacht war.