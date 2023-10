Wasserschlacht von Saarbrücken: Spielabbruch bei Dynamo!

Auch am Samstag und Sonntag. Schiedsrichter Arne Aarnink (38) entschied gegen 10 Uhr in einer Phase ohne Regen, dass gespielt werden kann.

Das Schiedsrichtergespann und Verantwortliche beider Vereine begutachteten den Rasen in der Halbzeit. Am Ende entschied sich der Schiedsrichter für Abbruch! © IMAGO / Fussball-News Saarland

"Ich habe so etwas das letzte Mal in der DDR-Oberliga gesehen, da habe ich selbst noch gespielt. Jetzt aber noch nicht wieder", sagte Dynamo-Berater Ulf Kirsten zur Pause.

Zwar hatte Saarbrücken in den absolvierten 45 Minuten mehr vom Spiel, die besseren Chancen hätte Dresden haben können, doch die Pfützen hatten Panagiotis Vlachodimos zweimal nass gemacht.

Zur Pause zog Aarnink dann die Reißleine. Er wartete noch rund 30 Minuten ab, ob der Regen aufhört und ob die Drainage die Wassermengen schlucken kann. Beides war nicht der Fall. Kurz vor 15 Uhr gab er bekannt: Abbruch. Wann die Partie nachgeholt werden kann, steht noch in den Sternen.

"Wir akzeptieren diese Entscheidung", kommentierte Dresdens Sportdirektor Ralf Becker.

Schlechte Laune sah man bei den Dresdnern allerdings nicht so recht. Sie feierten mit den gut 2000 mitgereisten Fans nach Abbruch des Spiels.

Dresden spielt im Landespokal am Dienstag in Niesky, Saarbrücken am Mittwoch im DFB-Pokal (wenn) gegen Bayern München. Am 28. November hat der 1. FCS seinen Nachholer gegen Duisburg. Das Zeitfenster ist also eng gesteckt.