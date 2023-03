Dynamo hilft aus: SpVgg Bayreuth darf ins Rudolf-Harbig-Stadion ausweichen

Das Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth hat keine funktionierende Rasenheizung. Auch deshalb war vor dem Spiel gegen Zwickau (5:3) Schneeschippen angesagt. © IMAGO/Peter Kolb

Die Rasenheizung im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion konnte nicht pünktlich zum Winterbeginn in Betrieb gehen - und sie funktioniert immer noch nicht.

Um die Punktspiele auch bei möglichem Dauerfrost in den kommenden Wochen gewährleisten zu können, klapperte SpVgg-Geschäftsführer Michael Born einige Stadien in der näheren Umgebung mit funktionierender Rasenheizung ab. Er wurde in Dresden fündig.

"Michael war lange bei Dynamo Geschäftsführer, unsere Kontakte sind immer noch sehr gut. Wir haben unsere Termine mit den möglichen Spielen von Bayreuth abgeglichen und dann zugesagt. Für uns ist das eine runde Sache", so Tscherning.

Und sicher auch ein Dresdner Entgegenkommen für die Ereignisse am 1. Oktober des Vorjahres in Oberfranken, als einige unverbesserliche Dynamo-"Fans" in Bayreuth randalierten und einen hohen Sachschaden hinterließen.