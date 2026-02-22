Dynamo in Hannover live: Das Hinspiel beendete die SGD nur zu zehnt

Dynamo Dresden bei Hannover 96 im Liveticker: Die SGD ist durch den Sieg von Greuther Fürth wieder ans Tabellenende abgerutscht.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Hannover - Dynamo Dresden will zurück in die Erfolgsspur! Nach zwei Siegen zum Jahresauftakt wartet die SGD nun wieder seit drei Spielen auf einen Dreier. Der wird um 13.30 Uhr bei Hannover 96 allerdings schwierig zu holen sein.

Denn die 96er sind das Team der Stunde, haben die vergangenen vier Partien allesamt gewonnen und sich so auf Platz vier der Tabelle vorgeschoben. Der angepeilte Aufstieg ist in Reichweite, mit einem Erfolg gegen die Schwarz-Gelben fehlen nur zwei Punkte auf die Tabellenspitze. Doch auch Dynamo hat Grund genug, diese Partie für sich entscheiden zu müssen: Durch den Erfolg von Greuther Fürth gegen Bielefeld rutschten die Dresdner zurück ans Tabellenende. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

9.10 Uhr: Das Hinspiel beendete Dynamo Dresden nur zu zehnt

Das Hinspiel zwischen den beiden Teams am 21. September fand keinen Sieger - für Dynamo war das 2:2 besonders angesichts der Tatsache, dass der Aufsteiger die Partie zu zehnt beendete, ein Erfolg. Denn Vinko Sapina war nach einem groben Foulspiel an Enzo Leopold schon nach 54 Minuten mit glatt Rot unter die Dusche geschickt worden, mehr als eine halbe Stunde war Dynamo also in Unterzahl. Doch die SGD verteidigte das 2:2 souverän und hatte in der Nachspielzeit sogar noch die Gelegenheit zum Siegtreffer. Für die Dresdner traf im September Nils Fröling, zudem brachte 96-Innenverteidiger Virgil Ghita den Ball im eigenen Kasten unter. Die Hannoveraner Treffer besorgten Benedikt Pichler und Noel Aseko.

8.50 Uhr: So ist die Ausgangslage bei Hannover 96

Beim Gegner aus Hannover sieht die Ausgangslage deutlich besser aus als bei der SGD. Zwar startete 96 mit einer Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Rückrunde, konnte aber danach alle vier weiteren Partien für sich entscheiden und ist damit das formstärkste Team der Liga. Bis auf zwei Punkte rückt Hannover bei einem Sieg heute an Tabellenprimus Schalke 04 heran - Grund genug, um nach sieben Jahren 2. Bundesliga wieder vom Oberhaus zu träumen.

8.30 Uhr: Dynamo Dresden will die Rote Laterne abgeben

Es ist zum Verzweifeln! Dynamo Dresden holte seit Jahresbeginn acht Punkte aus fünf Spielen - und liegt trotzdem auf Platz 18 der Tabelle, denn auch die Konkurrenz im Abstiegskampf punktet und punktet. Gegen Hannover 96 gilt daher: Ein Punkt ist Pflicht, um zumindest die Rote Laterne wieder abzugeben, dank des besseren Torverhältnisses würde sich die SGD dann wieder an Greuther Fürth vorbeischieben. Mit einem Sieg hingegen würden die Dresdner echte Big Points im Abstiegskampf sammeln, denn an diesem Spieltag punktete außer Fürth noch kein Konkurrent. Drei Punkte würden die SGD (je nach Spielausgang zwischen Preußen Münster und dem 1. FC Kaiserslautern und Höhe des Sieges) zudem auf Platz 14, 15 oder 16 katapultieren - über dem Strich stand Dynamo zuletzt am 14. Spieltag.

8.15 Uhr: Dynamo Dresden gegen Hannover 96 im TAG24-Liveticker