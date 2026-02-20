"Er gibt den Takt vor": Wer verteidigt für Dynamo in Hannover?
Dresden - Im Grunde ist vor dem Dynamo-Auswärtsspiel am Sonntag bei Hannover 96 nur eine Position vakant. Wer spielt neben Thomas Keller (26) in der Innenverteidigung? Ist Julian Pauli (20) nach seiner Kopfverletzung aus dem Schalke-Spiel schon wieder so weit hergestellt oder darf Friedrich Müller (20) erneut ran?
Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43) ist froh darüber, dass Dresden erst am Sonntag in der niedersächsischen Hauptstadt ranmuss. So hat Pauli noch einen Tag länger Zeit, um zu schauen, ob es geht.
"Es kommt darauf an, was Julian am Samstag zum Training alles mitmachen kann. Das ist entscheidend. Er hat noch nicht wirklich viele Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Es kann daher sein, dass es ähnlich aussehen wird wie letzte Woche. Aber wir wollen uns das offenhalten", so Stamm.
Der 43-Jährige erklärt auch, dass Pauli entscheidet, ob oder ob nicht. "Er gibt den Takt vor, was die nächsten Schritte sind", so der Trainer.
In der Vorwoche hat Pauli beim 1:2 daheim gegen Elversberg gefehlt, Müller hatte ihn trotz fehlender Spielpraxis gut ersetzt.
Thomas Stamm muss wieder schwere Entscheidungen treffen
Dennoch hat Stamm die Hoffnung auf Pauli noch nicht aufgegeben: "Es hat sich am Donnerstag gut angefühlt bei ihm. Wenn es so bleibt, kann man schauen." Die Entscheidung wird am Samstag vor der Abfahrt nach Hannover fallen.
Ansonsten ist Stamm in der glücklichen Lage, dass alle fit sind - von Lennart Grill (27) abgesehen.
Es wird so auch wieder Härtefälle geben. Zuletzt mussten die Aufstiegshelden des Vorjahres Vinko Sapina (30), Lars Bünning (27) und Tony Menzel (20) die Partie von der Tribüne aus verfolgen.
Titelfoto: Lutz Hentschel