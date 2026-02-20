"Er gibt den Takt vor": Wer verteidigt für Dynamo in Hannover?

Dresden - Im Grunde ist vor dem Dynamo -Auswärtsspiel am Sonntag bei Hannover 96 nur eine Position vakant. Wer spielt neben Thomas Keller (26) in der Innenverteidigung? Ist Julian Pauli (20) nach seiner Kopfverletzung aus dem Schalke-Spiel schon wieder so weit hergestellt oder darf Friedrich Müller (20) erneut ran?

Der Einsatz von Julian Pauli (20, l.) gegen Hannover entscheidet sich kurzfristig. © Lutz Hentschel

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43) ist froh darüber, dass Dresden erst am Sonntag in der niedersächsischen Hauptstadt ranmuss. So hat Pauli noch einen Tag länger Zeit, um zu schauen, ob es geht.

"Es kommt darauf an, was Julian am Samstag zum Training alles mitmachen kann. Das ist entscheidend. Er hat noch nicht wirklich viele Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Es kann daher sein, dass es ähnlich aussehen wird wie letzte Woche. Aber wir wollen uns das offenhalten", so Stamm.

Der 43-Jährige erklärt auch, dass Pauli entscheidet, ob oder ob nicht. "Er gibt den Takt vor, was die nächsten Schritte sind", so der Trainer.

In der Vorwoche hat Pauli beim 1:2 daheim gegen Elversberg gefehlt, Müller hatte ihn trotz fehlender Spielpraxis gut ersetzt.