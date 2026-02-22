Dynamo in Hannover live: Gutes Omen für die SGD! Er leitet heute das Spiel

Dynamo Dresden bei Hannover 96 im Liveticker: Der Schiedsrichter der Partie ist Martin Petersen - gute Nachrichten für die SGD, schlechte Nachrichten für 96.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Hannover - Dynamo Dresden will zurück in die Erfolgsspur! Nach zwei Siegen zum Jahresauftakt wartet die SGD nun wieder seit drei Spielen auf einen Dreier. Der wird um 13.30 Uhr bei Hannover 96 allerdings schwierig zu holen sein.

Denn die 96er sind das Team der Stunde, haben die vergangenen vier Partien allesamt gewonnen und sich so auf Platz vier der Tabelle vorgeschoben. Der angepeilte Aufstieg ist in Reichweite, mit einem Erfolg gegen die Schwarz-Gelben fehlen nur zwei Punkte auf die Tabellenspitze. Doch auch Dynamo hat Grund genug, diese Partie für sich entscheiden zu müssen: Durch den Erfolg von Greuther Fürth gegen Bielefeld rutschten die Dresdner zurück ans Tabellenende. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

11 Uhr: Thomas Stamm erhält Infos von Jonas Sterner

Mit Jonas Sterner hat Dynamo Dresden seit Jahresbeginn einen Rückkehrer in seinen Reihen, der die Hinrunde bei Hannover 96 verbracht hat. Entsprechend konnte der Rechtsverteidiger Thomas Stamm mit Informationen über den heutigen Gegner versorgen. "In erster Linie geht es da immer um einen Abgleich, ob die Muster, die wir erkannt haben in der Praxis auch so sind", erklärte der Coach den Austausch mit seinem Spieler: "Hannover hat in der Rückrunde natürlich variiert, aber es ist sehr klar, was sie mit dem Ball vorhaben. Da geht es für uns darum, dass wir mutig sind und die Überzeugung haben, dass wir über 90 Minuten eine gute Leistung abliefern können."

Jonas Sterner und Thomas Stamm standen zuletzt im engen Austausch über Hannover 96. © Lutz Hentschel

10.30 Uhr: Martin Petersen leitet heute das Spiel

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Martin Petersen, ein gutes Omen für die SGD. Denn unter dem Stuttgarter kann Dynamo Dresden quasi nicht verlieren - und Hannover 96 quasi nicht gewinnen. Von neun SGD-Spielen unter der Leitung Petersens endete nur eines mit einer Niederlage: Das 0:1 gegen Wehen Wiesbaden in der Saison 2014/15. Bei drei Siegen endeten sechs Spiele unentschieden. Bei Hannover sind die Vorzeichen dagegen umgedreht: Von zehn Spielen wurden nur zwei gewonnen, zwei endeten mit einem Remis, dazu gab es sechs Niederlagen. Die beiden Assistenten des 40-Jährigen sind Robert Wessel und Luca Schlosser, der vierte Offizielle ist Yannick Sager. Für den Videobeweis zuständig ist heute Katrin Rafalski.

Unter Martin Petersen spielt die SGD gerne: Von neun Partien ging nur eine verloren. © Picture Point / Sven Sonntag

10.10 Uhr: Das ist die Personalsituation bei beiden Mannschaften

Dynamo-Coach Thomas Stamm muss heute wieder schwierige Entscheidungen treffen, denn personell kann er (fast) aus dem Vollen schöpfen. Nur der langzeitverletzte Keeper Lennart Grill fällt definitiv aus. Ein Wackelkandidat ist Julian Pauli, der nach seinen Kopftreffern auf Schalke vor zwei Wochen lange nur eingeschränkt trainieren konnte. Ob es für einen Einsatz heute reicht, zeigt sich rund eine Stunde vor Anpfiff. Ähnlich sieht es bei Hannover aus: Christian Titz muss noch auf Benedikt Pichler (Oberschenkelverletzung) und Husseyn Chakroun (Muskel-Sehnen-Verletzung) verzichten. Der Wackelkandidat des 96-Coaches ist Keeper Leo Weinkauf: Er war am Freitag im Training umgeknickt.

Julian Pauli konnte auch in dieser Woche nur eingeschränkt trainieren. © Lutz Hentschel

9.50 Uhr: Zwei Profis von Dynamo Dresden droht die Gelbsperre, bei Hannover 96 sind es vier

Zwei Dynamo-Profis droht aktuell eine Gelbsperre: Sowohl Kapitän Stefan Kutschke als auch Mittelfeldmann Robert Wagner haben in dieser Saison schon viermal den Gelben Karton gesehen. Besonders bitter ist die drohende Sperre für Wagner. Der 22-Jährige hatte schließlich seine fünfte Gelbe Karte schon gegen Bielefeld gesehen, war dann aber noch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Entsprechend verpasste er das Spiel gegen Schalke 04 nicht wegen einer Gelbsperre, sondern einer Gelb-Rot-Sperre und steht nach wie vor bei vier Verwarnungen, jede weitere zieht das nächste Spiel Pause nach sich. Bei Hannover 96 hingegen sind gleich vier Spieler vorbelastet: Sowohl Virgil Ghita als auch Daisuke Yokota, Noel Aseko und Hayate Matsuda sind bereits viermal verwarnt worden.

9.30 Uhr: Das ist die Bilanz zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96

Erst zehnmal trafen Dynamo Dresden und Hannover 96 aufeinander: dreimal im DFB-Pokal, siebenmal in der 2. Bundesliga. Die Bilanz spricht dabei leicht für die heutigen Hausherren. Fünf der zehn Begegnungen konnte 96 für sich entscheiden, bei zwei Unentschieden gingen drei Partien an Dynamo. Immerhin: Zwei der drei Siege fuhr die SGD in Hannover ein. Ein gutes Vorzeichen für heute Nachmittag?

Die letzten beiden Partien zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 endeten unentschieden. Gibt es heute wieder einen Sieger? © Lutz Hentschel

9.10 Uhr: Das Hinspiel beendete Dynamo Dresden nur zu zehnt

Das Hinspiel zwischen den beiden Teams am 21. September fand keinen Sieger - für Dynamo war das 2:2 besonders angesichts der Tatsache, dass der Aufsteiger die Partie zu zehnt beendete, ein Erfolg. Denn Vinko Sapina war nach einem groben Foulspiel an Enzo Leopold schon nach 54 Minuten mit glatt Rot unter die Dusche geschickt worden, mehr als eine halbe Stunde war Dynamo also in Unterzahl. Doch die SGD verteidigte das 2:2 souverän und hatte in der Nachspielzeit sogar noch die Gelegenheit zum Siegtreffer. Für die Dresdner traf im September Nils Fröling, zudem brachte 96-Innenverteidiger Virgil Ghita den Ball im eigenen Kasten unter. Die Hannoveraner Treffer besorgten Benedikt Pichler und Noel Aseko.

Vinko Sapina flog gegen Hannover 96 vom Platz. © Lutz Hentschel

8.50 Uhr: So ist die Ausgangslage bei Hannover 96

Beim Gegner aus Hannover sieht die Ausgangslage deutlich besser aus als bei der SGD. Zwar startete 96 mit einer Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Rückrunde, konnte aber danach alle vier weiteren Partien für sich entscheiden und ist damit das formstärkste Team der Liga. Bis auf zwei Punkte rückt Hannover bei einem Sieg heute an Tabellenprimus Schalke 04 heran - Grund genug, um nach sieben Jahren 2. Bundesliga wieder vom Oberhaus zu träumen.

Hannover 96 hatten in den letzten Wochen viel zu feiern. © Andreas Gora/dpa

8.30 Uhr: Dynamo Dresden will die Rote Laterne abgeben

Es ist zum Verzweifeln! Dynamo Dresden holte seit Jahresbeginn acht Punkte aus fünf Spielen - und liegt trotzdem auf Platz 18 der Tabelle, denn auch die Konkurrenz im Abstiegskampf punktet und punktet. Gegen Hannover 96 gilt daher: Ein Punkt ist Pflicht, um zumindest die Rote Laterne wieder abzugeben, dank des besseren Torverhältnisses würde sich die SGD dann wieder an Greuther Fürth vorbeischieben. Mit einem Sieg hingegen würden die Dresdner echte Big Points im Abstiegskampf sammeln, denn an diesem Spieltag punktete außer Fürth noch kein Konkurrent. Drei Punkte würden die SGD (je nach Spielausgang zwischen Preußen Münster und dem 1. FC Kaiserslautern und Höhe des Sieges) zudem auf Platz 14, 15 oder 16 katapultieren - über dem Strich stand Dynamo zuletzt am 14. Spieltag.

Dynamo Dresden liegt trotz des guten Jahresbeginns wieder auf dem letzten Tabellenplatz. © Lutz Hentschel

8.15 Uhr: Dynamo Dresden gegen Hannover 96 im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden bei Hannover 96! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.