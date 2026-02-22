Dynamo in Hannover live: Torlos zur Pause! SGD muss gefährlicher werden

Dynamo Dresden bei Hannover 96 im Liveticker: Das Spiel läuft! Die SGD will in Hannover punkten und das Tabellenende verlassen.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Hannover - Dynamo Dresden will zurück in die Erfolgsspur! Nach zwei Siegen zum Jahresauftakt wartet die SGD nun wieder seit drei Spielen auf einen Dreier. Der wird um 13.30 Uhr bei Hannover 96 allerdings schwierig zu holen sein.

Aktueller Spielstand: Hannover 96 - Dynamo Dresden 0:0 (0:0) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

66. Minute: Oudenne und Saad waren eigentlich auf der linken Seite tief in die Dynamo-Hälfte eingedrungen, doch die SGD verteidigt kompakt und drängt Hannover erfolgreich zurück.

Deine täglichen Dynamo Dresden News Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Exklusive News rund um die SGD

Exklusive News rund um die SGD Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos

Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

64. Minute: Die ersten Wechsel der Partie gehören Thomas Stamm. Der SGD-Coach nimmt seine beiden mit Gelb vorbelasteten Außenverteidiger runter, bringt Konrad Faber für Jonas Sterner und Sascha Risch für Alexander Rossipal.

63. Minute: Gute Gelegenheit für die Hausherren! Saad tanzt im Strafraum mehrere Dynamos aus und schließt aus spitzem Winkel ab, Schreiber lässt den Ball zur Seite abprallen.

61. Minute: Christian Titz hat eben übrigens noch die Gelbe Karte gesehen, weil er sich zu sehr über den ausbleibenden Elfmeterpfiff geärgert hat.

60. Minute: Natürlich wird auch die Ecke wieder aus dem Strafraum geköpft. Dieses Mal ist der Ball aber noch heiß, Tomiak kommt zum Kopfball, den Schreiber aber aus der Luft pflückt.

59. Minute: Die Standards wirken nach wie vor nicht. Einen 96-Freistoß aus dem Halbfeld köpft Amoako weg, der anschließende Abschluss von Saad wird zur Ecke geblockt. Mal sehen, was die einbringt.

58. Minute: Das Stadion tobt! Yokota bleibt nach einem Zupfer von Alexander Rossipal im Dynamo-Strafraum liegen und will natürlich den Elfmeter. Petersen winkt ab und kassiert dafür ein gellendes Pfeifkonzert.

55. Minute: Ceka läuft Okon hoch an, doch der Hannoveraner behält die Kontrolle über das Leder. Jetzt lassen die Gastgeber die Kugel durch die eigenen Reihen kreisen.

53. Minute: Das Spiel läuft wieder, Hannover kann einen Abschluss von Sterner klären. Dann setzen sich die Hausherren auf der linken Seite durch, doch Saad jagt den Ball beinahe aus dem Stadion anstatt aufs Tor von Schreiber.

50. Minute: Jetzt ist die Partie erst einmal unterbrochen, denn Martin Petersen hat Probleme mit seinem Headset. Der Schiedsrichter marschiert nach draußen und wird neu verkabelt.

46. Minute: Hannover beginnt direkt mit Zug nach vorn, doch die SGD kann im eigenen Strafraum klären. Sterner will Hauptmann mit dem langen Ball schicken, doch sein Zuspiel gerät zu lang.

Die zweite Halbzeit zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 läuft

46. Minute: Weiter geht's! Beide Teams kommen ohne Veränderung aus der Kabine.

Halbzeit: Bisher sehen wir hier eine Partie, die sehr arm an Highlights ist. Dynamo kam besser in die Partie, kurz vor dem Pausenpfiff drehte Hannover 96 mehr auf, doch gefährliche Torraumszenen oder gar Tore sind bisher noch Mangelware, ganz im Gegensatz zum Hinspiel, als es zur Pause schon 2:2 stand. Um hier die Punkte mitzunehmen, müssen beide Teams eine Schippe drauflegen.

Keine Tore zur Pause zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96. © David Inderlied/dpa

Torlos geht es zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 in die Pause

Halbzeit: Dann ist Pause, mit einem 0:0 geht es in die Kabine!

45.+1: Nochmal Ecke für Hannover, das Dynamo jetzt doch ein wenig in die eigene Hälfte einschnürt. Die führt Neubauer kurz aus zu Aseko, dessen Flanke köpft Källman daneben.

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf.

43. Minute: Müller klärt zur Ecke, doch die bringt Hannover erneut nichts ein. Gefahr nach Standards gibt es hier heute noch gar nicht, die fehlt auf beiden Seiten.

41. Minute: Hauptmann verliert den Ball im Mittelfeld gegen Aseko und hält den Hannoveraner dann prompt fest, um den Konter zu verhindern. Dafür gibt es Gelb für den Dynamo-Kapitän.

39. Minute: Den fälligen Freistoß von Neubauer kann Dynamo aus dem Strafraum köpfen, trotzdem bleibt der Ball heiß. Nach einer Spielverlagerung auf die linke Seite landet die Kugel bei Tomiak, der von der Strafraumgrenze abschließt. Schreiber wäre zur Stelle gewesen, muss aber nicht eingreifen, weil Amoako vor ihm klärt.

38. Minute: Es wird rabiater in Hannover. Alexander Rossipal ist der nächste, der verwarnt wird, er hatte Yokota an der Seitenlinie gelegt.

36. Minute: Einen weit getretenen Freistoß von Rossipal klärt Ghita ins Aus. Dynamo damit zwar weiter im Ballbesitz, lässt die Kugel aber weiter hinten in den eigenen Reihen kreisen und entwickelt wenig Zug nach vorn.

34. Minute: Virgil Ghita ist der nächste Spieler, der Gelb sieht, er war hart Ben Bobzien eingestiegen. Doch der Hannoveraner beschwert sich lautstark, war nämlich zuerst am Ball gewesen. Trotzdem hat die Gelbe Karte Bestand und damit auch Konsequenzen: Es ist Ghitas fünfte Verwarnung, er verpasst das nächste Spiel.

32. Minute: Nach einem Foul an Ceka gibt es Freistoß für die Gäste. Doch Noll pflückt die Freistoß-Flanke von Rossipal runter, bevor ein Dynamo-Spieler die Kugel erreichen kann.

30. Minute: Neubauer bringt den Eckball in die Dynamo-Box, gefährlich wird es aber auch hier nicht. Die SGD kann sicher klären.

29. Minute: Kuriose Ecke für Hannover. Rossipal war sich hundertprozentig sicher, dass Yokota zuletzt den Ball berührt hat und versucht daher gar nicht erst, den ins Toraus kullernden Ball zu erreichen. Als es Eckball anstatt Abstoß gibt, ist der Dynamo-Verteidiger fassungslos.

27. Minute: Eine Ecke von Rossipal findet keinen Abnehmer, auch der zweite Versuch einer Flanke von Bobzien führt nicht zu einem Angriff der SGD. Torgefahr strahlt Dynamo bisher noch nicht aus.

25. Minute: Amoako und Sterner wollen sich nach einem Einwurf tief in der Hannoveraner Hälfte gegen drei Hausherren durchsetzen, haben aber das Nachsehen. Ein Konter gelingt 96 aber nicht, Dynamo steht hinten bisher weitgehend sicher.

22. Minute: Oudenne marschiert durch die Hälfte der Dynamos, legt den Ball dann links aber viel zu weit vor.

20. Minute: Jonas Sterner sieht die erste Gelbe Karte der Partie, weil er rabiat gegen Elias Saad zu Werke gegangen ist. Die Sohle ging gegen den Knöchel, das tat weh und zieht erst einmal eine Behandlungspause nach sich.

18. Minute: Jetzt kommt auch Dynamo zum Abschluss, aber Amoako platziert seinen Schuss genau in die Arme von 96-Keeper Noll.

16. Minute: Zum ersten Mal wird Hannover gefährlicher! Neubauer sieht Aseko im Zentrum, der spitzelt den Ball nach vorne zu Yokota. Der Japaner kommt einen Tick zu spät, weshalb Schreiber zuerst da ist und den Ball um den Pfosten lenken kann.

12. Minute: Nach einem Foul an Vermeij gibt es Freistoß für die SGD nahe der Mittellinie. Weil Dynamo danach aber ein Offensivfoul begeht, verpufft die Gelegenheit.

10. Minute: Torraumszenen sind bisher Mangelware, die Teams tasten sich eher im Mittelfeld ab. Wenn es doch mal nach vorne geht, dann eher aufseiten der Dresdner.

7. Minute: Die SGD spielt heute übrigens mit Trauerflor. Angekündigt hatte Dynamo das nicht, doch das schwarze Band um die Oberarme der Dresdner dürfte dem Anfang der Woche verstorbenen Wolfgang Pfeifer gewidmet sein.

5. Minute: Dynamo übernimmt hier direkt die Kontrolle über das Spiel, viel geht über Sterners rechte Seite. Guter Start der Gäste, Hannover beginnt eher abwartend.

Das Spiel läuft! © David Inderlied/dpa

3. Minute: Kurze Unterbrechung, weil Yokota vor Schmerzen am Boden liegt. Er hatte eine Flanke von Sterner ausgerechnet in den Schritt bekommen und muss erstmal durchatmen.

1. Minute: Sterner holt direkt eine Ecke heraus. Daraus kann die SGD aber noch kein Kapital schlagen.

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 läuft

Anpfiff: Das Spiel läuft! Petersen gibt den Ball frei, Dynamo stößt an.

13.26 Uhr: Die Hannover-Hymne "Alte Liebe" schallt durchs Stadion, trotz des strömenden Regens ist die Stimmung bestens.

13.20 Uhr: Thomas Stamm will, dass sein Team auf sich selbst schaut

Thomas Stamm forderte sein Team bei Sky auf, sich vor allem auf sich selbst zu fokussieren. "Ich glaube, wir müssen es mutig angehen, aber auch ein Stück weit auf uns schauen, gerade wenn man letzte und vorletzte Woche nimmt", sagte der Dynamo-Coach. "In der ersten Halbzeit sind wir sehr dominant aufgetreten, in der zweiten dann aber nicht mehr. Auch gegen Hannover wird es das brauchen, denn wenn du gar keine Ballbesitzphasen mehr hast wie letzte Woche gegen Elversberg in der 2. Halbzeit, dann wird's richtig schwierig, weil sie aus dem Positionsspiel heraus zu gut sind." Auf seinen derzeitigen Goalgetter Alexander Rossipal angesprochen, betonte Stamm lächelnd: "Er darf jede Woche treffen, habe ich Thomas Keller aber auch gesagt."

13.15 Uhr: Fußball-Prominenz zu Gast in Hannover

Unter den Zuschauern befindet sich auch eine Menge Fußball-Prominenz. So ist unter anderem DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig zu Gast, er verfolgt das Spiel zusammen mit Schiri-Boss Knut Kircher und Ex-Schiedsrichter Felix Brych. Auch Friedhelm Funkel hat sich der Gruppe angeschlossen.

Ex-Trainer Friedhelm Funkel (v.l.), Ex-Schiri Felix Brych, DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und Schiri-Boss Knut Kircher sind zu Gast in Hannover. © TAG24/Thomas Nahrendorf

13.05 Uhr: 4400 Dynamo-Fans unterstützen ihr Team auswärts

Ganz ausverkauft ist die Heinz-von-Heiden-Arena nicht, trotzdem werden gleich 45.000 Zuschauer auf den Rängen in Hannover Platz nehmen. Allein 4400 davon halten es mit den Gästen, sind aus Dresden angereist und füllen den Auswärtsblock komplett.

Der Auswärtsblock ist bereits gut gefüllt. © TAG24/Thomas Nahrendorf

12.45 Uhr: Schönes Fußballwetter sieht anders aus

In Hannover herrscht nicht gerade bestes Fußballwetter. Zwar klettert das Thermometer nach den frostigen letzten Wochen sogar in den zweistelligen Bereich, dafür regnet es allerdings in Strömen. Zuschauer wie Mitarbeiter schützen sich mit Capes vor dem Regen, die Spieler auf dem Platz hingegen dürfte gleich eine matschige Partie erwarten.

Strömender Regen über der Heinz-von-Heiden-Arena. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Zumindest die Zuschauerränge in Hannover sind überdacht, auf dem Platz wird es gleich nass. © TAG24/Thomas Nahrendorf

12.35 Uhr: Auch Hannover wechselt nicht

Auch Hannover 96 hat keine Veränderungen in der Aufstellung im Vergleich zum Auswärtssieg bei Hertha BSC zu verzeichnen. Im Gegensatz zur SGD kann Christian Titz sich aber auf den Grundsatz "Never Change a Winning Team" berufen - der Coach hat nach vier Siegen in Folge wenig Grund, seine Elf durchzutauschen.

12.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Die Aufstellungen sind da - und Thomas Stamm sieht trotz der Niederlage gegen die SV Elversberg keinen Grund, etwas an seiner Startelf zu ändern. Er setzt auf dasselbe Team wie im letzten Spiel, Julian Pauli ist nicht rechtzeitig fit geworden und daher auch nicht im Kader.

Die Aufstellungen von Hannover 96 und Dynamo Dresden. © TAG24/Thomas Nahrendorf

12 Uhr: Christian Titz erwartet starken Gegner

Auch wenn Dynamo Dresden aktuell das Tabellenschlusslicht bildet, rechnet Hannover-96-Trainer Christian Titz mit einem starken Gegner. "Es wird eine interessante Partie - schon alleine aufgrund der Tatsache, dass Dynamo Dresden sich in der Rückrunde sehr stabil zeigt und gut gepunktet hat. Und wir wollen hier im Heimspiel alles dagegensetzen, so dass die Punkte hier bei uns zuhause bleiben", sagte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Er lobte das Team: "Dynamo ist eine Mannschaft, die je nach Gegner verschiedene Facetten zeigen kann. Es ist ein mutiges Team, das versucht, ein Spiel von hinten aufzubauen. Sie kommen gut in die Umschaltaktionen. Wir erwarten eine Mannschaft, die alles reinwerfen will. Und glauben, auf einen lauf- und kampfstarken Gegner zu treffen. Wir werden alles geben."

Christian Titz ist gewarnt: Trotz der Tabellensituation ist der Ausgang des Spiels offen. © Andreas Gora/dpa

11.30 Uhr: Hier wird die Partie heute übertragen

Wie üblich in der 2. Bundesliga hat Sky die Exklusivrechte für das Spiel zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden. Entsprechend gibt es die Partie nur bei dem Bezahlsender sowie dessen Streamingdienst WOW zu sehen, die Übertragung beginnt um 13 Uhr. Wir halten Euch aber natürlich auch in unserem Liveticker über alles Wichtige rund ums Spiel auf dem Laufenden.

Thomas Stamm wird nach Spielende wieder bei Sky zu hören sein. © Andreas Gora/dpa

11 Uhr: Thomas Stamm erhält Infos von Jonas Sterner

Mit Jonas Sterner hat Dynamo Dresden seit Jahresbeginn einen Rückkehrer in seinen Reihen, der die Hinrunde bei Hannover 96 verbracht hat. Entsprechend konnte der Rechtsverteidiger Thomas Stamm mit Informationen über den heutigen Gegner versorgen. "In erster Linie geht es da immer um einen Abgleich, ob die Muster, die wir erkannt haben in der Praxis auch so sind", erklärte der Coach den Austausch mit seinem Spieler: "Hannover hat in der Rückrunde natürlich variiert, aber es ist sehr klar, was sie mit dem Ball vorhaben. Da geht es für uns darum, dass wir mutig sind und die Überzeugung haben, dass wir über 90 Minuten eine gute Leistung abliefern können."

Jonas Sterner und Thomas Stamm standen zuletzt im engen Austausch über Hannover 96. © Lutz Hentschel

10.30 Uhr: Martin Petersen leitet heute das Spiel

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Martin Petersen, ein gutes Omen für die SGD. Denn unter dem Stuttgarter kann Dynamo Dresden quasi nicht verlieren - und Hannover 96 quasi nicht gewinnen. Von neun SGD-Spielen unter der Leitung Petersens endete nur eines mit einer Niederlage: Das 0:1 gegen Wehen Wiesbaden in der Saison 2014/15. Bei drei Siegen endeten sechs Spiele unentschieden. Bei Hannover sind die Vorzeichen dagegen umgedreht: Von zehn Spielen wurden nur zwei gewonnen, zwei endeten mit einem Remis, dazu gab es sechs Niederlagen. Die beiden Assistenten des 40-Jährigen sind Robert Wessel und Luca Schlosser, der vierte Offizielle ist Yannick Sager. Für den Videobeweis zuständig ist heute Katrin Rafalski.

Unter Martin Petersen spielt die SGD gerne: Von neun Partien ging nur eine verloren. © Picture Point / Sven Sonntag

10.10 Uhr: Das ist die Personalsituation bei beiden Mannschaften

Dynamo-Coach Thomas Stamm muss heute wieder schwierige Entscheidungen treffen, denn personell kann er (fast) aus dem Vollen schöpfen. Nur der langzeitverletzte Keeper Lennart Grill fällt definitiv aus. Ein Wackelkandidat ist Julian Pauli, der nach seinen Kopftreffern auf Schalke vor zwei Wochen lange nur eingeschränkt trainieren konnte. Ob es für einen Einsatz heute reicht, zeigt sich rund eine Stunde vor Anpfiff. Ähnlich sieht es bei Hannover aus: Christian Titz muss noch auf Benedikt Pichler (Oberschenkelverletzung) und Husseyn Chakroun (Muskel-Sehnen-Verletzung) verzichten. Der Wackelkandidat des 96-Coaches ist Keeper Leo Weinkauf: Er war am Freitag im Training umgeknickt.

Julian Pauli konnte auch in dieser Woche nur eingeschränkt trainieren. © Lutz Hentschel

9.50 Uhr: Zwei Profis von Dynamo Dresden droht die Gelbsperre, bei Hannover 96 sind es vier

Zwei Dynamo-Profis droht aktuell eine Gelbsperre: Sowohl Kapitän Stefan Kutschke als auch Mittelfeldmann Robert Wagner haben in dieser Saison schon viermal den Gelben Karton gesehen. Besonders bitter ist die drohende Sperre für Wagner. Der 22-Jährige hatte schließlich seine fünfte Gelbe Karte schon gegen Bielefeld gesehen, war dann aber noch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Entsprechend verpasste er das Spiel gegen Schalke 04 nicht wegen einer Gelbsperre, sondern einer Gelb-Rot-Sperre und steht nach wie vor bei vier Verwarnungen, jede weitere zieht das nächste Spiel Pause nach sich. Bei Hannover 96 hingegen sind gleich vier Spieler vorbelastet: Sowohl Virgil Ghita als auch Daisuke Yokota, Noel Aseko und Hayate Matsuda sind bereits viermal verwarnt worden.

Robert Wagner könnte © Lutz Hentschel

9.30 Uhr: Das ist die Bilanz zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96

Erst zehnmal trafen Dynamo Dresden und Hannover 96 aufeinander: dreimal im DFB-Pokal, siebenmal in der 2. Bundesliga. Die Bilanz spricht dabei leicht für die heutigen Hausherren. Fünf der zehn Begegnungen konnte 96 für sich entscheiden, bei zwei Unentschieden gingen drei Partien an Dynamo. Immerhin: Zwei der drei Siege fuhr die SGD in Hannover ein. Ein gutes Vorzeichen für heute Nachmittag?

Die letzten beiden Partien zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 endeten unentschieden. Gibt es heute wieder einen Sieger? © Lutz Hentschel

9.10 Uhr: Das Hinspiel beendete Dynamo Dresden nur zu zehnt

Das Hinspiel zwischen den beiden Teams am 21. September fand keinen Sieger - für Dynamo war das 2:2 besonders angesichts der Tatsache, dass der Aufsteiger die Partie zu zehnt beendete, ein Erfolg. Denn Vinko Sapina war nach einem groben Foulspiel an Enzo Leopold schon nach 54 Minuten mit glatt Rot unter die Dusche geschickt worden, mehr als eine halbe Stunde war Dynamo also in Unterzahl. Doch die SGD verteidigte das 2:2 souverän und hatte in der Nachspielzeit sogar noch die Gelegenheit zum Siegtreffer. Für die Dresdner traf im September Nils Fröling, zudem brachte 96-Innenverteidiger Virgil Ghita den Ball im eigenen Kasten unter. Die Hannoveraner Treffer besorgten Benedikt Pichler und Noel Aseko.

Vinko Sapina flog gegen Hannover 96 vom Platz. © Lutz Hentschel

8.50 Uhr: So ist die Ausgangslage bei Hannover 96

Beim Gegner aus Hannover sieht die Ausgangslage deutlich besser aus als bei der SGD. Zwar startete 96 mit einer Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Rückrunde, konnte aber danach alle vier weiteren Partien für sich entscheiden und ist damit das formstärkste Team der Liga. Bis auf zwei Punkte rückt Hannover bei einem Sieg heute an Tabellenprimus Schalke 04 heran - Grund genug, um nach sieben Jahren 2. Bundesliga wieder vom Oberhaus zu träumen.

Hannover 96 hatten in den letzten Wochen viel zu feiern. © Andreas Gora/dpa

8.30 Uhr: Dynamo Dresden will die Rote Laterne abgeben

Es ist zum Verzweifeln! Dynamo Dresden holte seit Jahresbeginn acht Punkte aus fünf Spielen - und liegt trotzdem auf Platz 18 der Tabelle, denn auch die Konkurrenz im Abstiegskampf punktet und punktet. Gegen Hannover 96 gilt daher: Ein Punkt ist Pflicht, um zumindest die Rote Laterne wieder abzugeben, dank des besseren Torverhältnisses würde sich die SGD dann wieder an Greuther Fürth vorbeischieben. Mit einem Sieg hingegen würden die Dresdner echte Big Points im Abstiegskampf sammeln, denn an diesem Spieltag punktete außer Fürth noch kein Konkurrent. Drei Punkte würden die SGD (je nach Spielausgang zwischen Preußen Münster und dem 1. FC Kaiserslautern und Höhe des Sieges) zudem auf Platz 14, 15 oder 16 katapultieren - über dem Strich stand Dynamo zuletzt am 14. Spieltag.

Dynamo Dresden liegt trotz des guten Jahresbeginns wieder auf dem letzten Tabellenplatz. © Lutz Hentschel

8.15 Uhr: Dynamo Dresden gegen Hannover 96 im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden bei Hannover 96! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.