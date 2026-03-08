Dynamo in Karlsruhe live: Hauptmann-Doppelpack! Dresden spielt KSC her

Dynamo Dresden beim KSC im Liveticker: Die SGD will in Karlsruhe den nächsten Sieg holen und sich in der Tabelle nach oben schieben.

Von Jens Maßlich, Aliena Rein

Karlsruhe - Bei Dynamo Dresden scheint wieder die Sonne! Zwölf Punkte seit Jahresbeginn bedeuten einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt, und auch beim Karlsruher SC sollen am Sonntag (13.30 Uhr) nach Möglichkeit keine dunklen Wolken aufziehen.

Aktueller Spielstand: Karlsruher SC - Dynamo Dresden 1:3 (1:3) Tore: 0:1 Hauptmann (3. Minute), 1:1 Wanitzek (23. Minute, Foulelfmeter), 1:2 Bobzien (28. Minute), 1:3 Hauptmann (44. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

59. Minute: Amoako foult Förster, der sich gerade auf dem Weg in Richtung Dynamo-Strafraum befindet. Badstübner wartet kurz ab, ob er seinen Pass trotzdem durchbringt, und pfeift dann zum Freistoß.

57. Minute: Ecke für den KSC. Zunächst kann Vermeij den Ball aus der Gefahrenzone köpfen, dann blockt die SGD den Nachschuss von Wanitzek. Schreiber drischt das Leder schließlich raus und sorgt für die Unterbrechung zum Durchatmen.

55. Minute: Jetzt hat auch Pauli einen bösen Tritt abgeholt, doch auch für den Innenverteidiger geht es weiter.

53. Minute: Zum Glück kann Rossipal weitermachen, und er ist auch direkt wieder voll zur Stelle. Er flankt in den Strafraum, wo Himmelmann den Ball erst im Nachfassen hat, das aber zumindest, bevor Vermeij die Kugel abfangen kann. Die KSC-Defensive steht alles andere als sicher.

51. Minute: Mehr als eine Halbzeit hat es gedauert, jetzt gibt es die erste Gelbe Karte der Partie! Dzenis Burnic stampft Rossipal übel auf den Knöchel und wird dafür verwarnt. Rossipal muss erst einmal eine Weile behandelt werden.

48. Minute: Die SGD macht so weiter, wie sie aufgehört hat! Bobzien dribbelt durch den Strafraum und zieht von halblinks ab. Im Gegensatz zu den Gegentoren kann sich Himmelmann dieses Mal aber auszeichnen und pariert stark zur Seite.

Die zweite Halbzeit zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden läuft

46. Minute: Weiter geht's! Sehen wir weiterhin so ein spektakuläres Spiel in Hälfte zwei? Thomas Stamm wechselt nicht, hat auch wenig Grund dazu. Beim KSC hingegen kommt Philipp Förster für Christoph Kobald ins Spiel.

Halbzeit: Diese Partie hat es in sich! Dynamo Dresden legte los wie die Feuerwehr, nach gerade einmal drei Minuten klingelte es schon im Kasten von Robin Himmelmann. Dass der KSC kurzzeitig per Foulelfmeter ausglich, machte der SGD gar nichts, nur fünf Minuten später folgte dank des Premierentors von Ben Bobzien die erneute Führung, Hauptmann mit seinem zweiten Treffer des Tages erhöhte kurz vor der Pause auf 3:1. So kann es weitergehen!

Dynamo Dresden führt zur Pause mit 3:1 gegen den Karlsruher SC

Halbzeit: Und dann ist Pause! Was für ein Wahnsinnsspiel von Dynamo Dresden gegen den KSC, das muss man erst mal sacken lassen.

45.+3: Der KSC ist mal wieder vor dem Dresdner Strafraum zu finden, doch alle Versuche, die Abwehr zu überwinden, scheitern.

45. Minute: Drei Minuten gibt es obendrauf, und gleich die erste beschert der SGD fast das nächste Tor. Himmelmann kann einen Schuss nur abprallen lassen, fast ist Wagner vor dem KSC-Keeper zur Stelle.

Niklas Hauptmann schnürt den Doppelpack

44. Minute: TOOOOR für die SGD! Und wieder ist es Niklas Hauptmann! Der Kapitän tankt sich über das halbe Feld durch und findet dann rechts Vermeij. Der gibt ihm den Ball umgehend wieder zurück und überwindet damit die KSC-Abwehr, sodass der einlaufende Hauptmann mit einer starken Ballkontrolle erneut an Himmelmann vorbei zum 3:1 einnetzen kann. Wahnsinn!

42. Minute: Nächste Ecke für die Gäste. Rossipal schiebt den Ball aber zu weit, sodass kein Dynamo zur Stelle ist, um den Standard zu verwerten. Stattdessen pflückt Himmelmann die Kugel aus der Luft.

40. Minute: Sterner tritt das Leder kurz in den KSC-Sechzehner, wo Pauli mit dem Kopf verlängert. Der Ball landet aber auf dem Tornetz.

39. Minute: Bobzien will von links in den Strafraum flanken, wird jedoch von Jung geblockt. Es gibt die erste Ecke für Dynamo in dieser Partie.

38. Minute: Pauli gewinnt den Ball ganz stark in der eigenen Hälfte, doch der folgende Angriff führt zu nichts.

34. Minute: Jetzt ist hier erstmals eine Art kurze Verschnaufpause zu spüren, kein Wunder beim hohen Tempo der ersten halben Stunde. Beide Teams schieben sich den Ball im Mittelfeld zu.

30. Minute: Es geht hin und her, sofort ist der KSC wieder am Zug. Doch Herolds Distanzschuss wird zur Ecke geblockt, die die SGD-Defensive klären kann.

Dynamo Dresden kontert umgehend und geht wieder in Führung

28. Minute: Hier geht es Schlag auf Schlag, Dynamo Dresden führt erneut! Ceka bringt den Ball von rechts in den Strafraum, wo Ben Bobzien in den Ball springt und ihn ins Tor von Himmelmann spitzelt. Es ist der erste Treffer des Winter-Neuzugangs für die SGD.

Die SGD lässt prompt die Antwort folgen. © Marc Schüler/dpa

KSC gleicht per Foulelfmeter aus

23. Minute: Kapitän Marvin Wanitzek tritt gegen Tim Schreiber an, und während der Dresdner Keeper sich für die rechte Ecke entscheidet, schiebt Wanitzek das Leder ganz cool an den linken Innenpfosten, von wo aus der Ball ins Tor springt. Es steht 1:1!

Tim Schreiber entscheidet sich für die falsche Seite. © Marc Schüler/dpa

21. Minute: Wieder Ecke für den KSC, und nach der wird es heiß! Simic köpft auf den Kasten, wo Tim Schreiber zwar klären kann, dabei aber Kobald foult. Badstübner zeigt ohne Umschweife auf den Punkt: Es gibt Foulelfmeter!

19. Minute: Kontergelegenheit für den KSC, nachdem Vermeij den Ball tief in der Hälfte der Hausherren verliert. Simic marschiert über die linke Seite, findet im Zentrum aber keinen Mitspieler, sodass Keller den Ball unbedrängt rausköpfen kann.

14. Minute: Jetzt wagt sich der KSC mal nach vorne. Doch Wagner kann zur Ecke klären, die Kwon schließlich per Kopf klar übers Tor befördert.

11. Minute: Ceka ist bisher ein Aktivposten im ohnehin starken Dresdner Spiel. Nach einem Doppelpass mit Sterner will er aus spitzem Winkel abschließen, trifft aber den Ball nicht richtig und schickt die Kugel stattdessen zum im Abseits stehenden Vermeij.

7. Minute: Wieder Ceka mit der Möglichkeit! Doch der Dresdner scheint selbst überrascht zu sein, dass der Ball am zweiten Pfosten bei ihm landet. Er rutscht aus, Karlsruhe kann klären. Sehr wackliger Beginn der KSC-Defensive!

6. Minute: Der Blitz-Start hat Dynamo Flügel verliehen, die SGD presst weiter hoch. Die nächste gute Gelegenheit hat Ceka, sein Schuss bleibt aber im Getümmel hängen.

Dynamo Dresden geht früh gegen den Karlsruher SC in Führung

3. Minute: Wahnsinn! Keine drei Minuten sind gespielt, da bringt Niklas Hauptmann sein Team mit 1:0 in Führung! Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte landet die Kugel beim Dynamo-Kapitän, der gar nicht mal so platziert abschließt, aber Himmelmann lässt das Leder durch. 1:0 für Dynamo!

Niklas Hauptmann bringt die SGD in Führung. © Marc Schüler/dpa

Das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden läuft

Anpfiff: Das Spiel läuft! Dynamo Dresden spielt in den gelben Heimtrikots und hat Anstoß.

13.25 Uhr: Die Teams laufen ein, im KSC-Block gibt es eine krasse Choreo samt geklauter Utensilien aus Dresden zu sehen. Mit "Was früher galt, gilt auch noch heute. Wer hier nicht aufpasst, wird zur Beute" provozieren die KSC-Fans die Gäste.

Große Choreo der KSC-Fans ... © privat

... inklusive geklauter Fan-Utensilien. © privat

13.15 Uhr: Thomas Stamm erwartet ein "sehr gutes Zweitligaspiel"

Thomas Stamm sprach bei Sky darüber, was sich seiner Meinung nach im Vergleich zur Hinrunde bei der SGD geändert hat. "Ein paar Neuzugänge, die uns gut tun und dann glaube ich auch, dass wir anders als in ein paar Spielen in der Vorrunde, wo wir zu wenig Punkte mitgenommen haben, uns jetzt belohnen", erklärte der 43-Jährige. Für den heutigen Sonntag erwarte er einen "offenen Schlagabtausch, zwei Mannschaften, die in der Lage sind, mit Ball das Spiel zu kontrollieren. Im Normalfall eine sehr gute Intensität auf beiden Seiten, Mannschaften, die auch über Standards gefährlich werden können, auch wenn Karlsruhe in den letzten Wochen nicht das Quäntchen Glück hatte wie wir." Beide Teams hätten aktuell viel Selbstvertrauen: "Von daher erwarte ich ein sehr gutes Zweitligaspiel."

12.58 Uhr: Dynamo kommt als Erstes zum Aufwärmen auf den Rasen

Noch etwas mehr als eine Stunde. Dynamo kommt - mit einem ordentlichen Pfeifkonzert begrüßt- als Erstes zum Anschwitzen aus den Katakomben. Die Keeper beider Teams waren natürlich schon länger draußen. Tim Schreiber und Robin Himmelmann werden heute vermutlich häufiger im Mittelpunkt stehen.

Dynamo kommt als Erstes auf den Rasen und macht sich vor den eigenen Fans warm. © TAG24/Jens Maßlich

Tim Schreiber und Elias Bethke sind schon länger draußen. © TAG24/Jens Maßlich

Robin Himmelmann macht sich bereit für sein KSC-Debüt. © TAG24/Jens Maßlich

12.45 Uhr: Die Kurven sind schon voll

Noch ist jede Menge Platz auf der Haupttribüne, doch die aktive Fanszene beider Lager ist schon da. Die Anreise der rund 3500 Gästefans scheint problemlos geklappt zu haben. Weil heute in Baden-Württemberg Landtagswahlen sind, ruft der Stadionsprecher die Fans auf, noch wählen zu gehen, falls sie es noch nicht gemacht haben. Coole Aktion.

Während es auf der Haupttribüne noch überwiegend leer ist, ... © TAG24/Jens Maßlich

... drängen sich sowohl Heim-Fans ... © TAG24/Jens Maßlich

... sowie Gästefans schon in den Block. © TAG24/Jens Maßlich

12.33 Uhr: Auch Christian Eichner wechselt nur einmal

Ähnlich wie sein Dresdner Gegenüber geht auch Christian Eichner vor, denn auch er hat wenig Grund, freiwillig zu wechseln. So rückt nur Robin Himmelmann für den gesperrten Hans Christian Bernat in den Kasten und feiert damit nach rund eineinhalb Jahren sein Debüt für den KSC.