Rot-Zank trübt Dynamo-Sieg: "Schiedsrichter heute das Spiel entschieden"
Dresden - Zankapfel Rote Karte! In Überzahl hat Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98 schnell das Spiel mehr oder weniger entschieden. Wie man so schön sagt, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt auf 2:0 gestellt. Für Florian Kohfeldt (43) wären die zwei Tore ohne den Platzverweis gegen Patric Pfeiffer (26) definitiv nicht gefallen.
"Ich schicke vorweg, ich habe in den letzten 19 Monaten auf keiner Pressekonferenz etwas zum Schiedsrichter gesagt. Ich habe mich immer darauf bezogen, dass Polemik in dieser Diskussion nichts bringt. Deshalb möchte ich in aller Sachlichkeit sagen, dass der Schiedsrichter heute das Spiel entschieden hat. Und zwar, weil er zwei Situationen grundlegend falsch bewertet hat", schimpfte der Darmstadt-Coach aber trotzdem mit ruhigem Ton nach Dresdens 3:1-Erfolg.
Kohfeldt begründete seine Meinung: "Bei der ersten Situation kann ich mich unter gewissen Umständen darauf einlassen, dass es nur eine gelbe Karte für Keller ist. Wobei uns ständig und immer wieder von den Schiedsrichtern erzählt wird, dass ein Vergehen mit Händen deutlich schlimmer ist als ein Vergehen mit dem Fuß. In der Aktion mit Isac kann kein Feldspieler von Dynamo mehr eingreifen."
Gemeint war die 7. Minute, als Isac Lidberg (27) einen langen Ball deutlich besser einschätzte als Thomas Keller (26). Dynamos Innenverteidiger konnte Darmstadts Torjäger nur noch festhalten. Er wäre wohl durch gewesen, aber da waren locker noch 30 Meter Richtung Tor zu gehen.
Rote Karte gegen Patric Pfeiffer für Florian Kohfeldt eine "bodenlose Frechheit"
Keller sah dafür "nur" Gelb, aber auch Thomas Stamm (43) gab zu: Glück gehabt. "Ich sehe das genauso, kann den Unmut zu 100 Prozent verstehen", gestand Dynamos Coach.
"Bitte nicht falsch verstehen, es ist null gegen Dynamo gemeint. Die haben ein Top-Spiel gemacht, ein super abgeklärtes Spiel. Darum geht es gar nicht", machte Kohfeldt ruhig aber trotzdem energisch klar.
"Dann gibt es die zweite Situation von Paddy, der eine gezielte Aktion zum Ball hat, den Gegner trifft - keine Frage. Dementsprechend Foul, aber wo zwei Spieler von uns unmittelbar in der Nähe sind zwischen Ball und Tor, eingreifen können. In der Situation dann Rot zu entscheiden, ist sowohl im Kontext als auch im eigentlichen Sinne der Situation eine bodenlose Frechheit!"
Pfeiffer legte in der 42. Minute Ben Bobzien (22) nahe dem Strafraum - gerade angesichts der ersten strittigen Situation eine äußerst schwierige Entscheidung. Drei und fünf Minuten später klingelte es durch Vincent Vermeij (31).
Unstrittig dagegen war die Ampelkarte für Jakob Lemmer (25). Das taktische Foul (52.) war wichtig, das Foul keine 60 Sekunden später dumm.
Stamm: "Er macht das ja nicht mit Absicht und dann ist es immer einfach zu sagen, bleib passiver. Wenn der Spieler zum Abschluss kommt, fragt jeder, warum er nicht aktiver verteidigt. Solche Situationen wird es immer wieder geben. Jakob wird daraus lernen."
