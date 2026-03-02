Rot-Zank trübt Dynamo-Sieg: "Schiedsrichter heute das Spiel entschieden"

Dresden - Zankapfel Rote Karte! In Überzahl hat Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98 schnell das Spiel mehr oder weniger entschieden. Wie man so schön sagt, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt auf 2:0 gestellt. Für Florian Kohfeldt (43) wären die zwei Tore ohne den Platzverweis gegen Patric Pfeiffer (26) definitiv nicht gefallen.

Lilien-Trainer Florian Kohfeldt (43) war mit der Schiedsrichterleistung gegen Dynamo gar nicht zufrieden. © Robert Michael/dpa

"Ich schicke vorweg, ich habe in den letzten 19 Monaten auf keiner Pressekonferenz etwas zum Schiedsrichter gesagt. Ich habe mich immer darauf bezogen, dass Polemik in dieser Diskussion nichts bringt. Deshalb möchte ich in aller Sachlichkeit sagen, dass der Schiedsrichter heute das Spiel entschieden hat. Und zwar, weil er zwei Situationen grundlegend falsch bewertet hat", schimpfte der Darmstadt-Coach aber trotzdem mit ruhigem Ton nach Dresdens 3:1-Erfolg.

Kohfeldt begründete seine Meinung: "Bei der ersten Situation kann ich mich unter gewissen Umständen darauf einlassen, dass es nur eine gelbe Karte für Keller ist. Wobei uns ständig und immer wieder von den Schiedsrichtern erzählt wird, dass ein Vergehen mit Händen deutlich schlimmer ist als ein Vergehen mit dem Fuß. In der Aktion mit Isac kann kein Feldspieler von Dynamo mehr eingreifen."

Gemeint war die 7. Minute, als Isac Lidberg (27) einen langen Ball deutlich besser einschätzte als Thomas Keller (26). Dynamos Innenverteidiger konnte Darmstadts Torjäger nur noch festhalten. Er wäre wohl durch gewesen, aber da waren locker noch 30 Meter Richtung Tor zu gehen.