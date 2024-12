Dynamo in Unterhaching live: Wird die SGD heute Herbstmeister?

Unterhaching - Letztes Spiel des Jahres für Dynamo Dresden ! Die SGD ist um 14 Uhr beim Tabellen-Vorletzten SpVgg Unterhaching zu Gast. Doch so eindeutig, wie die Tabellensituation glauben lässt, ist das Duell nicht.

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Dennoch will die SGD ihre Fans kurz vor dem Fest noch einmal beschenken und den perfekten Jahresabschluss feiern - mit einem Sieg überwintern die Schwarz-Gelben sogar auf dem ersten Platz der 3. Liga .

Trotz der bedrohlichen Lage sind die Hachinger erstaunlich heimstark, verloren erst ein einziges Mal vor heimischem Publikum. Dynamo hingegen kassierte alle drei Saisonniederlagen in der Ferne.

Das soll auch gegen Unterhaching so bleiben, auch wenn die Oberbayern durchaus Potenzial haben, um den Favoritenschreck zu spielen: Erst vor einer Woche trotzte Haching Arminia Bielefeld in Unterzahl ein 3:3 ab.

Nach einem durchwachsenen Herbst kam die SGD in den letzten Wochen immer besser in Fahrt.

In Unterhaching kann die SGD den perfekten Jahresabschluss feiern und Herbstmeister werden.

Da Energie Cottbus am Vorabend in Ingolstadt nicht vorlegen konnte und nur Unentschieden spielte, sind es für Dynamo Dresden nur zwei Punkte bis zur Tabellenspitze. Entsprechend können die Schwarz-Gelben mit einem Sieg an Cottbus vorbeiziehen und selbst auf dem ersten Platz der 3. Liga überwintern!

Doch selbst bei einer Pleite droht kein Ungemach - die SGD hat vier Punkte Vorsprung auf Platz drei, kann also ihren aktuellen zweiten Rang nicht verlieren.