Dynamo-Kapitän Kutschke schimpft nach Pokal-Blamage: "Katastrophal, eine Frechheit!"

Chemnitz - Dynamos Sachsenpokal-Aus beim Regionalligisten Chemnitzer FC ( 1:3 nach Verlängerung ) war nicht nur der erste echte Tiefpunkt dieser Saison. Der in weiten Strecke blamable Auftritt der Schwarz-Gelben wirft vor allem grundsätzliche Fragen für die kommenden Aufgaben auf - so jedenfalls wird es für den aktuellen Drittliga -Zweiten schwer, weiter konstant im Aufstiegsrennen mitzumischen.

Dynamos Sturmtank hatte das Treiben auf dem Platz 70 Minuten von außen verfolgt. Und war selbst dabei engagierter als manch Akteur in Schwarz-Gelb auf dem Feld. Er pushte seine Mitspieler immer wieder. Was er dann auch auf dem holprigen Rasen im Gellertstadion versuchte - Wirkung zeigte das bei den meisten Kollegen kaum.

Stefan Kutschke hatte Zornesfalten auf der Stirn, als er nach der Partie im Stadion an der Gellertstraße in die Mixed-Zone stapfte. "Ein anderer kommt ja nicht - wir haben ja genügend Führungsspieler", begann der 35-Jährige sichtlich angefressen.

Sachsenpokal-Aus beim Regionalligisten Chemnitzer FC! Der 35-jährige Routinier erlebte mit der SGD ein himmelblaues Wunder. © Picture Point / Gabor Krieg

"Ich fand, dass wir bis zum 1:0 ein gutes Spiel gemacht haben, es war dominant, viel Ballbesitz, okay. Und dann kriegen wir zwei Gegentore nach Standards, was wir als großes Thema hatten - wir selber schaffen es nicht, Tore über Standards zu schießen. Und dann haben wir komplett unsere Struktur verloren. Zweite Bälle waren nicht bei uns, Zweikämpfe haben wir nicht so geführt, wie wir es hätten machen müssen. Und wenn man meint, Sachsenpokal ist doch nicht so wichtig - vor nicht allzu langer Zeit haben wir es erlebt, dass der Sachsenpokal doch wichtig ist. Um ihn zu gewinnen, und um dann am DFB-Pokal teilnehmen zu dürfen."

Was Kutschke vor allem umtreibt, ist eben die Frage, was solche uninspirierten Auftritte für den weiteren Saisonverlauf bedeuten.