Dynamo-Keeper Schreiber hält wieder die Null! Im richtigen Moment zur Stelle

Dynamo-Keeper Tim Schreiber (22) blieb in Osnabrück zum vierten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer. © imago/Fotostand

Wäre Tim Schreiber in Osnabrück nicht zur Stelle gewesen, es hätte eng werden können. So machte er sich gegen VfL-Stürmer Marcus Müller breit, blockte dessen Schuss aus Nahdistanz mit seinem Oberkörper.

Statt nur noch 2:1 stand es neun Minuten später 3:0 und Drops für Dresden in Osnabrück war gelutscht. So viel hatte Schreiber nicht zu tun, aber in dem (wichtigen) Moment war er da.

"Es ist schwierig, die Konzentration zu halten, gerade wenn man nicht so viel zu tun bekommt. Aber ich denke, das ist auch eine Stärke von mir", so der 22-Jährige.

"Es war das klare Ziel von uns, die Null zu halten. Ich habe um die 70 Minute zu Lars Bünning und Lucas Boeder geschrien, wir wollen das durchziehen. Es war eine geile Teamleistung von hinten raus."