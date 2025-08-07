Dynamo mit vier Hochrisikospielen: Verbotszone und Großaufgebot der Polizei

Rund um das Rudolf-Harbig-Stadion verhängt die Stadt Dresden eine Allgemeinverfügung mit dem Verbot gewisser Dinge. © Stepmap/TAG24

Der längst ausverkaufte Elb-Clasico, Dresdens Heimrückkehr in die 2. Bundesliga, steht am Wochenende bevor.

Aber nicht nur das Ostduell, sondern auch die nächsten Heimspiele gegen Mainz, Schalke und Hannover wurden als Hochrisikospiele eingestuft.

Deshalb "ordnet die Landeshauptstadt Dresden zur Gefahrenabwehr ein Verbot zum Mitführen bestimmter Gegenstände an", heißt es in der Allgemeinverfügung.

Dies gilt am jeweiligen Spieltag selbst zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr bzw. am Pokalspieltag, 18. August, zwischen 15 Uhr und 23 Uhr.