Dynamo mit vier Hochrisikospielen: Verbotszone und Großaufgebot der Polizei
Dresden - Die Stadt Dresden geht bei den nächsten Heimspielen von Dynamo auf Nummer sicher. Sie will alles für einen friedlichen Ablauf der Partien am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg, im DFB-Pokal gegen Bundesligist 1. FSV Mainz 05, gegen den FC Schalke 04 und Hannover 96 erreichen. Sie hat eine Allgemeinverfügung erlassen.
Alles in Kürze
- Dresden erlässt Allgemeinverfügung für Dynamo-Spiele
- Vier Heimspiele von Dynamo als Hochrisikospiele eingestuft
- Verbot bestimmter Gegenstände im Stadionumkreis
- Polizei mit Großaufgebot bei den Spielen
- Hochsicherheitstrakt rund um das Stadion
Der längst ausverkaufte Elb-Clasico, Dresdens Heimrückkehr in die 2. Bundesliga, steht am Wochenende bevor.
Aber nicht nur das Ostduell, sondern auch die nächsten Heimspiele gegen Mainz, Schalke und Hannover wurden als Hochrisikospiele eingestuft.
Deshalb "ordnet die Landeshauptstadt Dresden zur Gefahrenabwehr ein Verbot zum Mitführen bestimmter Gegenstände an", heißt es in der Allgemeinverfügung.
Dies gilt am jeweiligen Spieltag selbst zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr bzw. am Pokalspieltag, 18. August, zwischen 15 Uhr und 23 Uhr.
Vier Hochrisikospiele von Dynamo Dresden: Diese Dinge sind im Stadionumkreis verboten
Gegenstände, die nicht mitgeführt werden dürfen, sind:
Metallstangen, Ketten (ausgenommen Schmuck), pyrotechnische Erzeugnisse jeglicher Art, Steine, Messer (sofern nicht bereits nach § 42a Waffengesetz verboten), Scheren, Baseballschläger, Arbeits- und Protektorenhandschuhe sowie durchstichhemmende Handschuhe, Schutzwesten, Protektoren, Boxermundschutz/Gebissschutz, Helme, Sturmhauben, Masken (ausgenommen medizinische Masken), Einwegoveralls, Schlauchschals sowie Kapuzenjacke – Kapuze mit integrierter Brille
Die Anordnung gilt in folgenden Bereichen: Lennéplatz, Parkstraße in westlicher Richtung bis Einmündung Blüherstraße, Blüherstraße in nordöstlicher Richtung bis zur Grunaer Straße, Grunaer Straße in landwärtiger Richtung bis Straßburger Platz sowie Lennéstraße ab Straßburger Platz bis Lennéplatz.
Zudem wird die Polizei mit einem Großaufgebot die Spiele absichern. Dresden wird also in den Bereichen rund ums Stadion zu einem Hochsicherheitstrakt.
