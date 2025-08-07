 1.142

Dynamo mit vier Hochrisikospielen: Verbotszone und Großaufgebot der Polizei

Die kommenden vier Heimspiele von Dynamo Dresden sind Hochrisikospiele. Deshalb gibt es eine Verbotszone und ein Großaufgebot an Polizei.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Die Stadt Dresden geht bei den nächsten Heimspielen von Dynamo auf Nummer sicher. Sie will alles für einen friedlichen Ablauf der Partien am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg, im DFB-Pokal gegen Bundesligist 1. FSV Mainz 05, gegen den FC Schalke 04 und Hannover 96 erreichen. Sie hat eine Allgemeinverfügung erlassen.

Rund um das Rudolf-Harbig-Stadion verhängt die Stadt Dresden eine Allgemeinverfügung mit dem Verbot gewisser Dinge.
Der längst ausverkaufte Elb-Clasico, Dresdens Heimrückkehr in die 2. Bundesliga, steht am Wochenende bevor.

Aber nicht nur das Ostduell, sondern auch die nächsten Heimspiele gegen Mainz, Schalke und Hannover wurden als Hochrisikospiele eingestuft.

Deshalb "ordnet die Landeshauptstadt Dresden zur Gefahrenabwehr ein Verbot zum Mitführen bestimmter Gegenstände an", heißt es in der Allgemeinverfügung.

Dies gilt am jeweiligen Spieltag selbst zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr bzw. am Pokalspieltag, 18. August, zwischen 15 Uhr und 23 Uhr.

Vier Hochrisikospiele von Dynamo Dresden: Diese Dinge sind im Stadionumkreis verboten

Ein Großaufgebot der Polizei wird die kommenden vier Heimspiele von Dynamo begleiten.
Ein Großaufgebot der Polizei wird die kommenden vier Heimspiele von Dynamo begleiten.  © Bildmontage: IMAGO/Eibner, IMAGO/Steffen Kuttner

Gegenstände, die nicht mitgeführt werden dürfen, sind:

Metallstangen, Ketten (ausgenommen Schmuck), pyrotechnische Erzeugnisse jeglicher Art, Steine, Messer (sofern nicht bereits nach § 42a Waffengesetz verboten), Scheren, Baseballschläger, Arbeits- und Protektorenhandschuhe sowie durchstichhemmende Handschuhe, Schutzwesten, Protektoren, Boxermundschutz/Gebissschutz, Helme, Sturmhauben, Masken (ausgenommen medizinische Masken), Einwegoveralls, Schlauchschals sowie Kapuzenjacke – Kapuze mit integrierter Brille

Die Anordnung gilt in folgenden Bereichen: Lennéplatz, Parkstraße in westlicher Richtung bis Einmündung Blüherstraße, Blüherstraße in nordöstlicher Richtung bis zur Grunaer Straße, Grunaer Straße in landwärtiger Richtung bis Straßburger Platz sowie Lennéstraße ab Straßburger Platz bis Lennéplatz.

Zudem wird die Polizei mit einem Großaufgebot die Spiele absichern. Dresden wird also in den Bereichen rund ums Stadion zu einem Hochsicherheitstrakt.

