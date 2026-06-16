Dynamo nicht mehr unter den Top drei - trotzdem noch besser als Hertha & Co.

Dresden - Geld, Geld und noch mal Geld! Ohne den schnöden Mammon geht im Profisport gar nichts mehr, da ist Dynamo Dresden keine Ausnahme. Zwar bekräftigt man bei der SGD gern, dass man anders sei, die Fan-Artikel-Flut zum Karriereende von Stefan Kutschke (37) sagt aber etwas anderes.

Dynamos Eigentum, wie hier die Trainingsakademie, wirkt sich kaum aufs Eigenkapital aus. © imago/C3 Pictures

Dynamo muss wie jeder andere Profiverein in Deutschland, Europa und der Welt Geld verdienen, das ist auch völlig legitim. Schon vor einem Jahr spielte Schwarz-Gelb laut den Kennzahlen, die die Deutsche Fußball-Liga veröffentlichte, im Konzert der ganz großen Zweitligisten mit.

Nach dem Geschäftsjahr 2023/24 hatte man nämlich in Sachen Eigenkapital schon als Drittligist mit 11,47 Millionen Euro deutlich mehr als viele etablierten Klubs. Um Welten mehr als Aufsteiger Schalke 04 (minus 103,97 Millionen Euro) beispielsweise. Und jetzt ein Jahr später?

Laut Bericht über das Geschäftsjahr 2024/25 hat Dynamo seinen Platz unter den Top drei im Bundesliga-Unterhaus verloren. 10,9 Millionen Euro reichen "nur" noch für Platz sieben - den man in der sportlichen Endabrechnung nächste Saison mit Kusshand nehmen würde.

Negatives Schlusslicht ist Hertha BSC (minus 38,4), gefolgt mit weitem Abstand von Arminia Bielefeld (minus 1,76).

"Negatives Eigenkapital spricht dafür, dass du sehr hohe Verbindlichkeiten hast. Sagt aber nichts darüber aus, ob du in der Lage bist, die Verbindlichkeiten zu tilgen", hatte Dynamos Finanzgeschäftsführer Stephan Zimmermann (39) bereits vor einem Jahr gegenüber TAG24 erklärt.