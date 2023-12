Dynamo-Noten gegen Bielefeld: Meier kurbelt an, Hauptmann knipst!

Jonathan Meier (l.) ackerte im ostwestfälischen Regen unermüdlich und machte ein hervorragendes Spiel. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Stefan Drljaca: Ohne Ball am Fuß war es absolut in Ordnung. Aber er hatte zwei Doppelherz-Aktionen drin, die zum Glück folgenlos blieben. Zweimal spielte er dem Gegner den Ball in den Fuß. Verletzte sich kurz vor Schluss und musste raus - TAG24-Note: 3.

Claudio Kammerknecht: Machte einen stabilen Eindruck. Hatte seine Seite im Griff, schaltete sich nach vorn mit ein, ein starker Auftritt - Note: 2.

Jakob Lewald: Rutschte nach elf Minuten aus und sorgte kurz für einen Atemstillstand, auch weil "Drille" kurz wackelte. Sein Kerngeschäft erledigte er gewohnt ruhig und packte gegen Nicklas Shipnoski (58.) eine Monstergrätsche aus - Note: 2.

Lars Bünning: Trifft auch auf ihn zu. Gestattete den Gegnern nichts. War immer aufmerksam - am Boden und in der Luft - Note: 2.

Jonathan Meier: Auffälligster Dresdner, machte ein gutes Spiel. Kurbelte immer wieder vorn an. Gute Flanken nach ruhenden Bällen, leitete die Führung ein - Note: 1.

Luca Herrmann (bis 90.+5): Mit zwei, drei gefährlichen Aktionen im Rückwärtsgang, brachte einmal Drljaca ordentlich in Bedrängnis. Ackerte viel, war sich für keinen Weg zu schade. Seine Schusschancen in Durchgang eins verhinderte der Schlamm - Note: 3.