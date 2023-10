Dynamo-Noten gegen Münster: Arbeitssieg dank Schäffler und stabiler Defensive!

Dresden - Ein Arbeitssieg! Dynamo Dresden gewann mit 1:0 gegen Preußen Münster , riss dabei keine Bäume aus, stand aber defensiv sehr gut. Und: Die Schwarz-Gelben sind halt auch in der Lage, solche Spiele am Ende über die Zeit zu bringen. Das ist ein Fakt, der im Vorjahr noch vermisst wurde. Sie bestrafen sich nicht mehr selbst für die ausgelassenen Möglichkeiten. Die TAG24-Noten.

Kyu-Hyun Park (bis 59.): Der Asiensieger ist zurück in der ersten Elf. Unaufgeregter Auftritt mit einigen kleinen Schwächen in der Vorwärtsbewegung. Hinten sattelfest. Musste raus, weil die Ampelkarte über ihm schwebte - Note: 3 .

Lars Bünning: Stand sicher, ruhig und abgeklärt. Sah bei der Rudelbildung nach dem Foul an Niklas Hauptmann Gelb. In der zweiten Hälfte mit zwei ganz wichtigen Grätschen und etlichen gewonnenen Zweikämpfen - Note: 3 .

Jakob Lewald: Stand besser als noch in der Vorwoche in Ulm, leistete sich diesmal keine Patzer: Heißt, der alte Lewald war wieder zu sehen. Abgezockt, sicher, und mit einer Monstergrätsche (9.) gegen Malik Batmaz - Note: 2 .

Claudio Kammerknecht: Gute Vorstellung, kochte seine Gegenspieler ab, gewann gerade in der zweiten Hälfte viele Zweikämpfe. Gleich mit seinem ersten konkreten Vorstoß nach vorn leitete er mit seiner Flanke das 1:0 ein - Note: 2 .

Stefan Drljaca: So eine richtige Prüfung hatte er nicht zu bestehen. War aber immer aufmerksam und war da, wenn er gebraucht wurde - TAG24-Note: 3 .

Manuel Schäffler (Mitte hinten) und Niklas Hauptmann (Nr. 27) überzeugten mit starken Auftritten gegen Münster. © Lutz Hentschel

Paul Will: Der Chef auf dem Platz, gewann wichtige Zweikämpfe, sprintete zur Not auch in den eigenen Strafraum, um zu löschen. Hatte aber für seine Verhältnisse zu viele Abspielfehler drin - Note: 3.

Niklas Hauptmann (bis 73.): Manchmal fällt es gar nicht mehr auf, wie gut er Situationen löst, wenn sie nicht unmittelbarer Tornähe sind. Jeweils 20 Meter hinter der Mittellinie klebte ihm die Kugel am Fuß. Ganz vorn aber mit wenigen Aktionen. War oft nur mit Fouls zu bremsen - siehe sein Bandeneinschlag - Note: 2.

Dennis Borkowski (bis 59.): Diesmal mit mehr Schatten als Licht, konnte sich selten lösen. Blieb zu oft an seinem Gegenspieler hängen - Note: 4.

Manuel Schäffler (bis 73.): Traf bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison erst die Umrandung (7.) des Tores und dann mitten rein (12.). Machte seinen Job, ging keinem Zweikampf aus dem Weg - Note: 2.

Tom Zimmerschied (bis 90.): Mr. Vorlagengeber hat wieder zugeschlagen, es war vorm 1:0 seine siebte. Immer auf Achse, kaum zu stellen. Aber: Er macht zu wenig aus seinen Möglichkeiten, auch wenn SC-Keeper Johannes Schenk dreimal sehr gut parierte - Note: 3.

Jonathan Meier (ab 59.): Fügte sich nahtlos in die Viererkette ein, machte hinten zu, war ein solider Auftritt - Note: 3.

Jakob Lemmer (ab 59.): Schwacher Auftritt, wirkte gehemmt, irgendwie statisch. Hätte zwei, drei Konteraktionen deutlich besser ausspielen müssen - Note: 4.

Tom Berger (ab 73.): -

Stefan Kutschke (ab 73.): -

Jonas Oehmichen (ab 90.): -