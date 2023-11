Dynamo-Noten gegen den Jahn: Vorn nicht konsequent, hinten eiskalt bestraft!

Dresden - Diese Niederlage war so unnötig wie ein Kühlschrank in der Antarktis! Dynamo Dresden bediente im Spitzenspiel gegen Jahn Regensburg mal wieder den Chancenwucher und wurde bei eisigen Temperaturen dafür auch noch eiskalt bestraft. Eigentlich machte das Team von Markus Anfang beim 0:1 (0:0) ein gutes Spiel. Die TAG24-Noten zeigen, woran es haperte.

An ihm lag es nicht: Jakob Lewald (vorn) räumte mal wieder alles ab und war beim Gegentor machtlos. © Lutz Hentschel

Stefan Drljaca: Schon ein Tick zu überheblich mit dem Ball am Fuß - viele schlechte Bälle. Das sah nicht immer souverän aus und hätte gegen Viet (33.) auch schief gehen können. Note: 4

Claudio Kammerknecht: Brachte sich mit einem schlechten Tackling selbst in Probleme, weil er dabei schmerzhaft auf die linke Schulter fiel. Sonst aber mindestens solide. Note: 3

Jakob Lewald: Auch, wenn alle Stricke reißen, er würde sie zusammenhalten. Räumte auch als letzter Mann alles sicher weg. Die Zuverlässigkeit in Person. Note: 2

Tobias Kraulich (bis 87.): Erstmals seit seinem Muskelfaserriss am 15. Oktober in Ulm wieder in der Liga in der Startelf. Brauchte ein wenig Anpassungszeit, dann aber ordentlich drin. Musste wegen Krämpfen raus. Note: 3

Lars Bünning: Tolle Flanke auf Lemmer in der 7. Minute, billige Schauspieleinlage in der 32. Licht und Schatten auf der linken Abwehrseite, hat seine Aufgabe aber klar erfüllt. Note: 3

Paul Will: Nach seinem Magen-Darm-Infekt rechtzeitig wieder bei 100 Prozent. Von Schwäche war da keine Spur. Sicherer Ballverteiler, blieb aber ohne nennenswerte Szene. Note: 3