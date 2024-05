Dynamo-Noten gegen Verl: Kaum ein Spieler erreicht noch Normalform

Beim 0:1 blieb seine Seite völlig verwaist: Claudio Kammerknecht (M.). © Lutz Hentschel

Auch Profi-Fußballer sind Menschen, die vergangenen Monate gehen nicht spurlos an ihnen vorbei. Darum spielt der Kopf nicht mehr mit - ein Hauptgrund, warum kaum noch ein Spieler seine Normalform erreicht.

Kevin Broll: Lange Bälle werden nicht mehr seine Stärke. Doch daran lag es mit Sicherheit nicht, dass es wieder nicht zum Sieg reichte. Beim Gegentor machtlos. TAG24-Note: 3

Claudio Kammerknecht: War beim 0:1 in der Vorwärtsbewegung, als der Ball an der Mittellinie verloren ging und seine Seite völlig verwaist war. Die dicke Beule an der Stirn schmerzt wohl nicht so viel wie das Spiel. Note: 4

Jakob Lewald: Rettete in der 82. Minute gegen Lokotsch, spielte dann im Aufbau den Katastrophenpass. Der blieb unbestraft und der einzige Fehler des Hünen. Note: 3

Lars Bünning: Musste vor dem 0:1 rausrücken und die Lücke schließen, Torschütze Lokotsch in seinem Rücken dadurch völlig blank. Der wuchtige Verler Stürmer war über 90 Minuten ein Härtetest, den er nicht bestand. Note: 4

Jonathan Meier (bis 87.): Er hätte beim 0:1 einrücken und Lokotsch am Kopfball stören müssen. Tat er nicht, was ein entscheidender Fehler war. Sonst eigentlich nicht schlechter als Kyu-Hyun Park die Wochen davor. Note: 4

Tom Zimmerschied (bis 60.): Fing auf der rechten Seite an. Die liegt ihm nicht, trotzdem hatte er die große Kopfballchance (12.) an den Außenpfosten. Nach der Pause auf links angriffslustiger. Note: 3