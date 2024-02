Dynamo-Noten: Nur ein Punkt, aber eine deutliche Leistungssteigerung

Dresden - Ein Spiel wie verhext! Weit über 30 Torschüsse hatte Dynamo Dresden beim 2:2 (1:2) am heutigen Samstag gegen Rot-Weiss Essen . Und was für welche!

Kevin Broll (28) sah zweimal unglücklich beim Gegentor aus. © Lutz Hentschel

Die Torchancen reichten eigentlich für drei Siege. Die zwei Tore nicht einmal für einen, weil die Defensive auch wieder zwei Treffer zuließ. Trotzdem gab's im Vergleich zur Pleite in Aue eine deutliche Leistungssteigerung, wie auch die TAG24-Noten zeigen.

Kevin Broll: Kollege Will schimpfte mächtig mit ihm nach dem 0:1 wegen seines langen Balls. Das war aber nicht das Problem beim Tor. Unglücklich auch beim zweiten und in der 80. Minute. Eine tolle Parade (83.). Note: 4

Claudio Kammerknecht: In Aue richtig schwach, gegen Essen dagegen wieder richtig gut drauf. Die Flanken kommen nicht immer an, wie auch sein an sich guter Torschuss (32.). Note: 2

Jakob Lewald: Der Dauerbrenner in der Abwehr muss nächste Woche in Halle zuschauen, weil er seine fünfte Gelbe Karte kassierte. Hatte (fast) alles im Griff. Note: 3

Kevin Ehlers: War drei Wochen wegen einer Fußverletzung raus, fügte sich aber nach kurzer Anlaufphase nahtlos in der Startelf ein. Hatte aber einen kleinen Anteil am 0:1. Note: 3

Kyu-Hyun Park: Schaltete beim 0:1 nicht schnell genug und kam dann beim Torschützen nicht hinterher. Anschließend aber mit guter Zweikampfhärte und vielen Offensiv-Läufen. Note: 3