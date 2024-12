Dynamo-Noten zum Gala-Sieg gegen Bielefeld! Gleich drei SGD-Profis ragen heraus

Dresden - Platz zwei gefestigt und ausgebaut! Zweites Spitzenspiel in Folge gewonnen - und das in einer erstaunlich abgezockten Art und Weise. Dresden gab vor 27.668 Zuschauern den Pokalschreck-Schreck und schickte die DFB-Pokal -Überraschung Bielefeld mit einem 3:0 zurück nach Ostwestfalen. Hinten kaum etwas zugelassen, spielerisch stark und vorn effektiv - Dynamo gefiel ausgesprochen gut. Die TAG24-Noten.

Dynamos Jonas Oehmichen (20, M.) bejubelt seinen Treffer zum 1:0 in der 19. Spielminute gemeinsam mit Jonas Sterner (22) und Christoph Daferner (26). © Lutz Hentschel

Tim Schreiber: Bei den wenigen Abschlüssen, die auf sein Tor gingen, war er da. Sicher und souverän. Nur sein rechter Fuß hatte ein paar Streuungen eingebaut - Note: 3.

Jonas Sterner: Hatte seine rechte Seite im Griff, konnte sich so immer gefährlich mit nach vorn einschalten. Spulte ein ordentliches Pensum ab, hatte aber den einen oder anderen Stockfehler mit drin - Note: 3.

Lukas Boeder: Hatte alles im Griff, konnte seine Mitspieler so stellen, dass nie wirklich etwas anbrannte - Note: 2.

David Kubatta: Hatte nur eine unnötige Szene im Spiel, als er seinen Gegenspieler Markus Wörl in die Werbebande beförderte, der Ball aber schon im Aus war. Er sah Gelb. Ansonsten konnte man an ihm sehen, was Spielpraxis ausmacht. Stand gut - Note: 2.

Sascha Risch: Vorlage in Sandhausen, Vorlage jetzt zum 2:0 (41.). Der kleine Mann startet durch, steht hinten links sehr gut und gibt im Vorwärtsgang permanent Gas. Seine Hereingaben sind spitze, rettete zudem einmal überragend kurz vor der Linie (65.) - Note: 2.

Aljaz Casar: Gleich voll da, ruckte immer wieder an, ließ keinen Bielefelder an sich vorbei, absolut griffig im Zweikampf. Das war Vollgas - Note: 2.

Vinko Sapina (bis 83.): Bester Mann! Anfang der Saison vermisste man ja seinen Essen-Drive. Das ist Geschichte. 1a, was er ablieferte. Druckvoll, energisch, giftig, gab keinen Ball verloren. Tolle Übersicht. Riss schon vorm 1:0 (19.) die Lücke, die Sekunden später Jakob Lemmer nutzte. Vorm 2:0 legte er mit der Hacke auf Risch ab. Einfach stark! - Note: 1.

Niklas Hauptmann (bis 71.): Der Taktgeber, war erneut überall zu finden. Konnte sich immer wieder losreißen und Angriff einleiten. Agierte mit großer Übersicht, toller Pass auf Daferner (64.) vorm 3:0. Selbst vorm Tor etwas unglücklich - Note: 2.

Jakob Lemmer (bis 61.): Starke Leistung, bereitete das 1:0 mustergültig vor. War aber nicht nur vorn zu finden, half auch hinten mit aus und spitzelte so manchen Ball weg - Note: 2.