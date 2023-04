Dynamo-Sondertrikot: Jubiläums-Shirt sorgt für Gesprächsstoff

Doch im 21. Jahrhundert ist die Bewahrung von Geheimnissen zu Hochzeiten des Internets kaum mehr möglich und so kursierte im Vorfeld bereits ein "Leak" vom möglichen Sondertrikot. Die Reaktionen auf das unbestätigte Trikot-Design fielen in den sozialen Medien allerdings eher mau aus.

Ohne Aufdruck kostet das Trikot ganze 84,99 Euro. Wer sich für einen Kauf entschied, musste dies ohne jegliches Vorwissen darüber tun, wie das Shirt überhaupt aussieht. Das Design sollte laut Dynamo bis zur "großen Enthüllung" am Mittwochabend schließlich ein "gut gehütetes Geheimnis" bleiben, hieß es in einer Pressemitteilung vom 1. April.

Ralf Hauptmann (l.), Vater von Dynamo Spieler Niklas Hauptmann (r.) mit den neuen Sonder-Trikots im Kaufpark Nickern. © Steffen Füssel

Die beiden Dynamo-Profis Kevin Ehlers (22) und Niklas Hauptmann (26) präsentierten im Kaufpark Nickern zusammen mit dem Geschäftsführer der SG Dynamo Merchandising GmbH, Felix Lorenz, schließlich das neue Jubiläums-Trikot, in welchem die Mannschaft am 22. April beim Heimspiel gegen Waldhof Mannheim auflaufen wird. Auch Niklas' Papa Ralf Hauptmann war in Nickern mit von der Partie.

Vom Design her sah das vorgestellte Trikot genau so aus, wie zuvor im Netz vermutet. Das Sondertrikot setzt sich dabei aus fünf verschiedenen Dynamo-Trikots aus den vergangenen 70 Jahren zusammen, die an die acht Meisterschaften in der DDR-Oberliga erinnern sollen, erklärte der Verein in einer Pressemitteilung, die zeitgleich mit dem Shirt veröffentlicht wurde.

"Das Sondertrikot ist nicht nur ein Symbol für die lange und erfolgreiche Geschichte von Dynamo Dresden, sondern auch eine Hommage an die Spielbekleidung vergangener Zeiten, die von den Fans und Vereinsmitgliedern immer noch sehr geschätzt werden. Das Design des Shirts ist dabei besonders auffällig und extravagant im Stil der 90er Jahre gestaltet", erklärte Felix Lorenz.

Über sein neues Trikot sagte Niklas Hauptmann: "Ich finde, es ist eine tolle Idee, mehrere Trikots der Vereinsgeschichte anlässlich des Geburtstages in einem zu kombinieren. Die Gestaltung ist etwas ganz Besonderes und hat eine tiefergehende Bedeutung. Vielleicht hat der ein oder andere Fan sogar noch eines der Original-Trikots im Schrank hängen und entdeckt nun einen Teil davon im Jubiläumsdesign wieder."