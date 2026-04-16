Dynamo: Stamms Zauberwort heißt Effizienz

Dresden - "Besonders wichtig war, dass wir effizient waren. Das hat am Ende den Unterschied gemacht. In ausgeglichenen Spielen entscheiden oft Kleinigkeiten, und diesmal haben wir diese Momente besser genutzt." Das sagte Dynamo -Trainer Thomas Stamm (43) nach dem 2:0-Sieg in Nürnberg . Effizienz, dieses Wort benutzte er oft.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43) inmitten seiner Jungs nach dem Sieg in Nürnberg. © IMAGO/HMB-Media

Und er brachte Beispiele, um genau zu sein vier. Münster, Paderborn, Berlin und eben Nürnberg. Vier Begegnungen, die für ihn vom Niveau her gleich waren. Alle hätten für die SGD laufen können. Doch Siege gab es nur gegen Münster (6:0) und in Nürnberg.

Beim SCP und gegen die Hertha ließen seine Jungs zahlreiche gut herausgespielte Chancen ungenutzt, das kostete Punkte. Die Effektivität vor dem gegnerischen Kasten hat gefehlt. Anders gegen Münster und in Nürnberg.

"Auch dieses Mal gab es aus meiner Sicht einige Punkte, die wir ansprechen müssen. Es gab Dinge, die gut waren, aber auch Situationen, die wir besser lösen können. Insgesamt haben wir Intensität gezeigt und sind im Spiel geblieben.

Am Ende geht es aber um die Effizienz. Und die hatten wir. Genau diese Effizienz ist entscheidend, um Spiele zu gewinnen. Wenn wir daran arbeiten, bin ich überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen gut genug sein werden", so Stamm.

"Jetzt haben wir noch fünf Spiele vor uns. Ich glaube fest daran, dass wir als Gruppe in der Lage sind, die Punkte zu holen, die wir brauchen."