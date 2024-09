Dynamo steht Marathon-Programm bevor, doch Niklas Hauptmann freut's

Dresden - Jetzt geht es scharf! Allein bis Ende Oktober stehen für Dynamo zehn Spiele auf dem Programm, acht in der Meisterschaft, der Landespokal in Chemnitz und das DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt. Drei englische Wochen sind dabei. Gut, dass jetzt noch einmal kurz Pause war - findet auch Dynamo-Spielmacher Niklas Hauptmann (28).

Nach fast drei Tagen Pause stiegen Niklas Hauptmann (25, r.) und Co. am Montagnachmittag wieder ins Training ein. Die Vorbereitung auf 1860 läuft. © Lutz Hentschel

"Es ist uns bewusst, dass jetzt so eine lange Strecke kommt, dass drei englische Wochen kommen werden. Da musst du schauen, wie du mit den Kräften klarkommst. Aber wir haben gut gearbeitet, wir sollten alle fit sein", sagt Hauptmann.

Und lacht: "Man hat es ja schon oft gehört. Als Fußballer spielst du lieber als dass du trainierst. Von daher sollten wir uns darauf freuen und nicht über Dinge nachdenken, die Kraft oder ähnliche Dinge angehen."

Nach dem Testspiel vor einer Woche gegen die kleine Hertha (2:2) und dem Auslaufen am Tag danach, hatten die Profis bis Montagnachmittag frei.

Ein Wochenende ganz ohne Fußball, das wird es bis Weihnachten nicht mehr geben, sofern Dynamo das Landespokalspiel in Chemnitz gewinnen sollte. Dann steht das Achtelfinale in der Länderspielpause am 16./17. November an. Umso wichtiger waren die zurückliegenden Tage. Fast alle haben das für sich genutzt, haben die Beine hochgelegt und die Seele baumeln lassen.

"Es ist zwar noch relativ früh in der Saison. Trotzdem war es für den Kopf mal gut, dass du ein, zwei Tage nicht nur an Fußball gedacht hast", sagt Hauptmann, der aber auch zugibt, "dass ich mich dann doch wieder auf das runde Leder freue. Jetzt geht es mit voller Power weiter".