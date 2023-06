Dynamo tourt durch die Oberlausitz: Zwei Testspiele fix

Dresden - Nur noch knapp eine Woche, dann geht es endlich wieder los. Die SGD startet am 23. Juni mit der Sommer-Vorbereitung für die neue Saison und reist dabei gleich zweimal ins östliche Dynamoland.

Markus Anfang (49) und seine Dynamos beginnen die Saison-Vorbereitung mit zwei Testspielen in der Oberlausitz. © Lutz Hentschel

Denn sowohl am 25. Juni als auch am 1. Juli ist das Team von Coach Markus Anfang (49) zu Gast in der Oberlausitz.

Zwei Tage nach dem ersten Aufgalopp im eigenen Trainingszentrum gibt's das erste kleine Kräftemessen beim Königswarthaer SV.

Die Partie beim Siebtligisten wird um 15.30 Uhr auf der Heimspielstätte der Ostsachsen angepfiffen.

"Bei uns gibt es ja eine riesige Fangemeinde, jetzt können die alle Dynamo bei uns auf dem Sportplatz erleben. Auch für die Stadt ist das großartig", freut sich Frank Lippmann (62) auf das Testspiel.

Der KSV-Sportdirektor trug selbst von 1979 bis 1986 das schwarz-gelbe Trikot, ehe es ihn direkt nach der Jahrhundert-Niederlage in Uerdingen in den Westen zog. In 123 Spielen erzielte er 17 Tore und feierte zwei Pokalsiege mit Dynamo.

Doch ausgerechnet das Testspiel wird er aufgrund eines schon länger geplanten Urlaubs verpassen:

"Ich kann mir das Spiel ohnehin nicht auf die Fahnen schreiben, das ist vielen anderen Menschen zu verdanken. Schade, dass ich nicht da bin, alle anderen Besucher werden aber viel Spaß haben."