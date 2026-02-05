Dynamo-Trainer Stamm hat gegen Schalke die Qual der Wahl

Dresden - Wie sieben Punkte in Folge doch die Stimmung heben: "Ich habe eine ausgeglichene Bilanz auf Schalke. Kein Sieg, kein Remis, keine Niederlage", sagte ein bestens gelaunter Dynamo -Trainer Thomas Stamm (42) auf der Pressekonferenz vor seiner Premiere am Samstag in Gelsenkirchen . Ein weiterer Grund für seine gute Laune: Personell hat er die Qual der Wahl.

Kann gegen den FC Schalke 04 nahezu aus den Vollen schöpfen: Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm (42). © Lutz Hentschel

Lennart Grill (27) verletzt, Robert Wagner (22) gesperrt - alle anderen sind fit. Die zuletzt erkrankten Niklas Hauptmann (29), Vincent Vermeij (31) und Vinko Sapina (30) haben sich gesund zurückgemeldet.

"Es wird einige knifflige, knackige Entscheidungen geben, es wird spannend", so Stamm. Für einen Trainer sicherlich besser, als wenn sich die Mannschaft selbst aufstellen würde. Aber er muss auch einigen Spielern erklären, warum sie das Erlebnis auf Schalke nicht genießen dürfen.

Nur 20 Mann darf er für den Spieltagskader nominieren.

"Wir werden in der Rückrunde alle Spieler brauchen. Es wird Krankheiten geben, die Sperren werden kommen. Es kommt darauf an, welchen Matchplan wir haben, welche Größe wir auf dem Feld haben wollen - und zu welcher Zeit. Die letzten Wochen haben zudem gezeigt, dass wir nicht nur die Jungs brauchen. Wir brauchen auch die Jungs, die reinkommen und dann die Mannschaft besser machen", erklärt der Trainer, wie er seinen Kader zusammenstellen wird.

"Es wird auf einige Positionen schwierig werden, aber das ist gut so", grinste der Schweizer.