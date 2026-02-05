Keine Angst vor Superstar Dzeko! Dynamo auf Schalke mit breiter Brust
Dresden - Statistiken kann man sich manchmal drehen, wie man es am besten braucht. Man könnte sagen, der Drittletzte muss am Samstag zum Tabellenführer. Es könnte aber auch heißen, das beste Rückrundenteam gastiert beim zweitschlechtesten. Beides stimmt, wenn Dresden auf Schalke antreten muss.
Es ist für Dynamo der Auftakt der Knallerwochen. Erster, Zweiter, Fünfter, Dritter - Stand heute. Auf Schalke, gegen Elversberg, in Hannover und gegen Darmstadt - alles noch im Februar. In der Hinrunde gab es in den vier Spielen zwei Punkte. Paar mehr sollten es nun werden. Zeigt sich jetzt, wie gewachsen Dynamo ist?
Entscheiden die vier Spiele, wo die Reise hingehen kann? Sören Gonther (39) hört sich das alles mit einem Lächeln an. Ihm ist vor den kommenden Aufgaben nicht bange. Im Gegenteil. "Ehrlich? Da bekomme ich Bock, selbst wieder Fußball zu spielen. 60.000 in Gelsenkirchen - was gibt es denn Schöneres?", fragt der Sportgeschäftsführer der SGD.
"Die sieben Punkte in den ersten drei Spielen waren erst einmal gut. Die hätte vorher jeder sofort unterschrieben. Jetzt müssen wir weitermachen." Dresden hat sich von Platz 18 gelöst, ist ans untere Mittelfeld herangerobbt und liegt auf Rang 16. Die Ausgangslage hat sich verbessert. Und nicht nur das: Die Truppe wirkt stabiler als im Herbst.
"Ich habe der Mannschaft nach dem 1:1 gegen Bielefeld gesagt, wir können mit breiter Brust nach Gelsenkirchen fahren. Wenn wir sie jetzt nicht haben, wann dann?"
Dynamo-Boss Gonther steht Chance gegen Schalke
In der Tabelle trennen beide 19 Punkte, wobei Dynamo sogar fünf Tore mehr geschossen hat. Geht es nach der aktuellen Form, dürfte Dresden nicht chancenlos sein.
"Dazu kommt: Wir haben definitiv keinen Druck, den hat Schalke nach den letzten Spielen. Wir können zeigen, dass wir Fußball spielen können", so Gonther. Und was mitnehmen. Angetan ist der 39-Jährige allerdings von Edin Dzeko (39), er spielt im gleichen Alter noch Fußball.
"Das Tor gegen Kaiserslautern war schon Sahne. Das sieht man sonst nicht in der 2. Liga." Aber auch ein Superstar wie Dzeko, der schon für Manchester City, AS Rom oder Inter Mailand auf Torejagd ging, kocht nur mit Wasser - Respekt vor ihm ist angebracht, Angst nicht. Die hatte Gonther bei seinem letzten fußballerischen Auftritt auf Schalke auch nicht.
Am 13. August 2021 holte er mit Aue in der Veltins-Arena ein überraschendes 1:1. Und da spielte noch ein gewisser Simon Terodde im blau-weißen Sturm, den er abklemmte. Er weiß also, wie es geht.
