Dynamo-Trikotsatz ist komplett! So besonders ist das schwarze Auswärts-Shirt

Dresden - Der Trikotsatz von Dynamo Dresden ist komplett! Am Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager präsentiert die SGD ihr zweites Auswärtstrikot - wie im vergangenen Jahr ist dieses in Schwarz gehalten.

Vincent Vermeij (31, v.l.), Jonas Oehmichen (22) und Nicolai Rapp (29) dürfen das schwarze Auswärtstrikot von Dynamo Dresden präsentieren. © SG Dynamo Dresden

Das Nicki wird von Vize-Kapitän Vincent Vermeij (31), Eigengewächs Jonas Oehmichen (22) und Neuzugang Nicolai Rapp (29) präsentiert und soll die Verbindung des Vereins zu seiner Heimatstadt ausdrücken.

Über das gesamte Trikot hinweg sind Kacheln mit Motiven wie dem sächsischen Wappen, der Skyline mit der Frauenkirche oder dem Goldenen Reiter mit einer SGD-Flagge in der Hand in den Stoff geprägt, lediglich auf der Vorderseite befindet sich ein komplett schwarzer Streifen.

Auf diesem darf mitten auf der Brust das Dynamo-Logo Platz nehmen - "ganz so wie in unserer frühen Vereinsgeschichte, als Spieler wie Wolfgang Oeser, Klaus Sammer oder Hansi Kreische es ebendort auf dem Trikot trugen", erklärt die SGD den Gedanken hinter dem Design von Jako.

Auch die Vereinsgeschichte kommt in den Kacheln nicht zu kurz, sie sind etwa dem Rudolf-Harbig-Stadion oder dem K-Block gewidmet. Für farbliche Highlights sorgen die Verzierungen an Kragen und Ärmeln sowie die Hose: Neben einer schwarzen gibt es auch eine gelbe Shorts.